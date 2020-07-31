Погода в Украине в субботу, 1 августа, будет свежей и на большинстве территорий дождевой. Столбики термометров в среднем будут достигать +22...+26 градусов.

В Украине 1 августа кратковременные грозовые дожди периодически будут падать почти во всех областях, сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

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Только в центральных регионах солнце чаще будет побеждать в борьбе с осадками. Солнечно и сухо будет также на юге.

Воздух прогреется до +22...+25 градусов. Теплее будет в южных областях – +25...+29 градусов.

В Киеве прогнозируют дождь с грозой. Максимальная температура будет достигать +23 градусов.

Прогноз погоды на субботу, 1 августа, в городах Украины:

Ужгород – +23...+25

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +21...+23

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +20...+22

Луцк – +22...+24

Ровно – +21...+23

Житомир – +21...+23

Винница – +21...+23

Одесса – +27...+29

Николаев – +26...+28

Херсон – +26...+28

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +23...+25

Черкассы – +22...+24

Чернигов – +21...+23

Сумы - + 20... + 22

Полтава – +22...+24

Днепр – +24...+26

Запорожье – +25...+27

Донецк – +24...+26

Луганск – +23...+25

Харьков – +22...+24

Киев – +21...+23

Важно! Укргидрометцентр прогнозирует на 1 августа в центральных, восточных, Сумской, Одесской, Николаевской областях и Крыму чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Прогноз погоды на субботу, 1 августа, от Укргидрометцентра