Прогноз погоды на 1 августа: почти всю Украину будут омывать дожди
Погода в Украине в субботу, 1 августа, будет свежей и на большинстве территорий дождевой. Столбики термометров в среднем будут достигать +22...+26 градусов.
В Украине 1 августа кратковременные грозовые дожди периодически будут падать почти во всех областях, сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.
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Только в центральных регионах солнце чаще будет побеждать в борьбе с осадками. Солнечно и сухо будет также на юге.
Воздух прогреется до +22...+25 градусов. Теплее будет в южных областях – +25...+29 градусов.
В Киеве прогнозируют дождь с грозой. Максимальная температура будет достигать +23 градусов.
Прогноз погоды на субботу, 1 августа, в городах Украины:
Ужгород – +23...+25
Львов – +22...+24
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +21...+23
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +20...+22
Луцк – +22...+24
Ровно – +21...+23
Житомир – +21...+23
Винница – +21...+23
Одесса – +27...+29
Николаев – +26...+28
Херсон – +26...+28
Симферополь – +26...+28
Кропивницкий – +23...+25
Черкассы – +22...+24
Чернигов – +21...+23
Сумы - + 20... + 22
Полтава – +22...+24
Днепр – +24...+26
Запорожье – +25...+27
Донецк – +24...+26
Луганск – +23...+25
Харьков – +22...+24
Киев – +21...+23
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Прогноз погоды на субботу, 1 августа, от Укргидрометцентра