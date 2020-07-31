Прогноз погоди на 1 серпня: майже всю Україну омиватимуть дощі
Погода в Україні у суботу, 1 серпня, буде свіжою та на більшості територій дощовою. Стовпчики термометрів у середньому сягатимуть +22…+26 градусів.
В Україні 1 серпня короткочасні грозові дощі періодично падатимуть майже у всіх областях, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.
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Лише в центральних регіонах сонце частіше перемагатиме у боротьбі з опадами. Сонячно та сухо буде також на півдні.
Повітря прогріється до +22…+25 градусів. Тепліше буде у південних областях – +25…+29 градусів.
У Києві прогнозують дощ з грозою. Максимальна температура сягатиме +23 градусів.
Прогноз погоди на суботу, 1 серпня, у містах України:
Ужгород – +23…+25
Львів – +22…+24
Івано-Франківськ – +22…+24
Тернопіль – +21…+23
Чернівці – +22…+24
Хмельницький – +20…+22
Луцьк – +22…+24
Рівне – +21…+23
Житомир – +21…+23
Вінниця – +21…+23
Одеса – +27…+29
Миколаїв – +26…+28
Херсон – +26…+28
Сімферополь – +26…+28
Кропивницький – +23…+25
Черкаси – +22…+24
Чернігів – +21…+23
Суми – +20…+22
Полтава – +22…+24
Дніпро – +24…+26
Запоріжжя – +25…+27
Донецьк – +24…+26
Луганськ – +23…+25
Харків – +22…+24
Київ – +21…+23
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Прогноз погоди на суботу, 1 серпня, від Укргідрометцентру