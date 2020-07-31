Погода в Україні у суботу, 1 серпня, буде свіжою та на більшості територій дощовою. Стовпчики термометрів у середньому сягатимуть +22…+26 градусів.

В Україні 1 серпня короткочасні грозові дощі періодично падатимуть майже у всіх областях, повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

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Лише в центральних регіонах сонце частіше перемагатиме у боротьбі з опадами. Сонячно та сухо буде також на півдні.

Повітря прогріється до +22…+25 градусів. Тепліше буде у південних областях – +25…+29 градусів.

У Києві прогнозують дощ з грозою. Максимальна температура сягатиме +23 градусів.

Прогноз погоди на суботу, 1 серпня, у містах України:

Ужгород – +23…+25

Львів – +22…+24

Івано-Франківськ – +22…+24

Тернопіль – +21…+23

Чернівці – +22…+24

Хмельницький – +20…+22

Луцьк – +22…+24

Рівне – +21…+23

Житомир – +21…+23

Вінниця – +21…+23

Одеса – +27…+29

Миколаїв – +26…+28

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +26…+28

Кропивницький – +23…+25

Черкаси – +22…+24

Чернігів – +21…+23

Суми – +20…+22

Полтава – +22…+24

Дніпро – +24…+26

Запоріжжя – +25…+27

Донецьк – +24…+26

Луганськ – +23…+25

Харків – +22…+24

Київ – +21…+23

Важливо! Укргідрометцентр прогнозує на 1 серпня у центральних, східних, Сумській, Одеській, Миколаївській областях та Криму надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Прогноз погоди на суботу, 1 серпня, від Укргідрометцентру