Первый день зимы придет со снегом и гололедом: прогноз погоды на 1 декабря

Погода в Украине в среду, 1 декабря, будет достаточно прохладной. Хотя днем мороза не прогнозируют, ночью столбики термометров опустятся ниже нуля. Кроме того, во многих областях в первый день зимы будет идти снег.

Теплее всего будет традиционно на Юге. В Одесской и Николаевской областях прогнозируют +5...+8 градусов. В северных и западных регионах температура будет держаться на уровне нуля.

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Ночью прогнозируют морозы во всех областях. Преимущественно – до -2. Однако в Сумской и Харьковской областях может быть и -4.

На Западе будет идти снег

Так, в среду обещают снег на Западе и Севере. В других регионах без осадков. Синоптик Наталья Диденко отмечает, что снег будет мокрым. В некоторых областях возможен дождь.

Гололед и порывистый ветер

Ветер будет иметь преимущественно западное направление. Он будет порывистым и иногда даже сильным. Порывы будут достигать 7 – 12 метров в секунду.

Шарфы не забудьте на шею, шапки на голову,

– добавила Диденко.

Она предупредила, что на дорогах уже появится гололед. В частности, скользко будет в Киеве. Поэтому водителям следует быть осмотрительными.

Погода в городах Украины 1 декабря

Ужгород – +2...+4

Львов – +1...+3

Ивано-Франковск – +1...+3

Тернополь – +1...+3

Черновцы – +1...+3

Хмельницкий – +1...+3

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – 0...+2

Винница – +1...+3

Одесса – +6...+8

Николаев – +5...+7

Херсон – +4...+6

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – +1...+3

Черкассы – +1...+3

Чернигов – 0...+2

Суммы – 0...+2

Полтава – 0...+2

Днепр – +1...+3

Запорожье – +4...+6

Донецк – +1...+3

Луганск – 0...+2

Харьков – 0...+2

Киев – +1...+3



Погода 1 декабря / Карта Укргидрометцентра

Текст поста Натальи Диденко:

Зима в Украине начнется снегом. И это логично.

Хотя бы где-то присутствует профессиональное наполнение, атмосфера – умница.

1 декабря снег будет мокрым, потому что температура воздуха, хотя и ожидается низкой, однако все же серьезного мороза пока нет и окружающая среда не остыла достаточно.

Карта (внизу) показывает самую большую вероятность снега завтра в Украине! Там, где будет теплее, разумеется, будет идти дождь. Ветер остается порывистым, иногда даже сильным, преимущественно западного направления – шарфы не забудьте на шею, шапки на голову.

Температура воздуха в большинстве областей Украины в ближайшую ночь 0 – 4 градуса мороза, завтра днем ​​от 1 мороза до 4 тепла, в южной части +3+8 градусов.

На дорогах уже появляется гололед – осторожно!

Киевляне! Завтра ожидается мокрый снег, на дорогах скользко и каша, с обеда осадки будут постепенно прекращаться. Ветер западный, порывистый, некомфортный. Ночью 0 – 2 градуса мороза, днем ​​0 – 2 градуса тепла. 2 – 3 декабря потеплеет на несколько градусов, однако с выходных снова ожидается похолодание.

Грейтесь! От теплых мыслей, воспоминаний о хорошем лете и реальными планами на будущее лето. Разве мы ценили бы солнце и лето, если бы не ноябрь и декабрь со своим облачным ворчанием и серой пеленой за окном? Я уже упоминала, наша атмосфера – умница.