Прогноз погоды на 1 июля: второй месяц лета начнется с жары, дождей и гроз
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в четверг, 1 июля, и в дальнейшем будет жаркой и дождливой. Температура воздуха в зависимости от региона будет колебаться от +22 до +31 градуса. А осадки обойдут только Восток и часть Юга.
Ливни и грозы, которые охватят почти всю Украину, местами будут сопровождать еще и шквальные порывы ветра и град.
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Погода в регионах
Средняя температура воздуха 1 июля составит +26...+28 градусов.
Свежее всего будет на Львовщине, Прикарпатье – +22...+24 градуса, а также Закарпатье – +23...+25 градусов и Буковине – +24...+26 градусов. В то же время наивысшей отметки термометры будут достигать в Херсонской и Луганской областях – +29...+31 градус, Одесской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской областях – +28...+30 градусов.
Что касается осадков, то их избежать удастся только жителям Донетчины, Луганщины, Запорожья, Харьковщины, Сумщины, Херсонщины и Крыма. На остальных территориях прогнозируют дожди и грозы.
В целом, по словам синоптика Натальи Диденко, погода в первый день второго месяца лета будет типичной.
Июль тяготеет к настоящей классике, никаких тебе новомодных течений – типа снега в Карпатах посреди лета, существенного похолодания или какой-то там страшной магнитной бури,
– написала Диденко.
В Киеве периодически будут идти дожди с грозами, местами с градом и шквалами. Воздух прогреется до +27...+29 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 1 июля:
Ужгород – +23...+25
Львов – +22...+24
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +26...+28
Луцк – +25...+27
Ровно – +25...+27
Житомир – +26...+28
Винница – +27...+29
Одесса – +28...+30
Николаев – +28...+30
Херсон – +29...+31
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +27...+29
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +27...+29
Сумы – +27...+29
Полтава – +27...+29
Днепр – +28...+30
Запорожье – +28...+30
Донецк – +27...+29
Луганск – +29...+31
Харьков – +27...+29
Киев – +27...+29
Прогноз погоды в городах Украины на 1 июля / Скриншот Укргидрометцентра