Все из-за сильного ветра, который еще не думает отступать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на региональные гидрометцентры.

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Где 1 июля ожидается непогода

1 июля ветер во многих областях будет северо-западный со скоростью 7 – 12 метров.

Порывы 15 – 20 метров в секунду ожидаются в девяти областях.

Так, предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено по Черновицкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской областях.

Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта, работы энергетических и коммунальных предприятий.

Напомним, что в прогнозе погоды на 1 июля отмечается, что день будет почти без осадков. Небольшой кратковременный дождь будет только на северо-востоке Украины.

Днем столбики термометров будут показывать 18 – 23 градусов тепла, а на юге страны и Закарпатье – до 27 градусов.

Несколько прохладнее день будет в Карпатах – 14 – 19 градусов.