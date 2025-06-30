Усе через сильний вітер, який ще не думає відступати. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на регіональні гідрометцентри.

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Де 1 липня очікується негода

1 липня вітер у багатьох областях буде північно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів.

Пориви 15 – 20 метрів за секунду очікуються у дев'ятьох областях.

Так, попередження про небезпечні метеорологічні явища оголошено по Чернівецькій, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській областях.

Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту, роботи енергетичних та комунальних підприємств.

Нагадаємо, що у прогнозі погоди на 1 липня зазначається, що день буде майже без опадів. Невеликий короткочасний дощ буде лише на північному сході України.

Вдень стовпчики термометрів показуватимуть 18 – 23 градусів тепла, а на півдні країни та Закарпатті – до 27 градусів.

Дещо прохолоднішим день буде у Карпатах – 14 – 19 градусів.