Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода на початок липня

У найближчі три доби в Україні буде переважно без опадів. Тільки подекуди на Північному Сході й у східних областях 1 – 2 липня очікується невеликий короткочасний дощ, гроза.

За прогнозом на картах, у вівторок опади будуть на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині й Харківщині. У середу також на Дніпропетровщині, Донеччині й Луганщині.

Вітер буде північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. У вівторок на Північному Сході подекуди пориви, 15 – 20 метрів на секунду.

Уночі +10 – +15 градусів, тільки на Півдні до +18 градусів. Удень 1 – 2 липня +18 – +24, на Півдні й Закарпатті до +28 градусів.

За прогнозом синоптиків, уже в четвер по всій Україні повітря може прогрітися до +26 – +32 градусів.

Прогноз на 1 – 3 липня / Скриншоти з Укргідрометцентру

Прогноз погоди на місяць