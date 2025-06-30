Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода на начало июля

В ближайшие трое суток в Украине будет преимущественно без осадков. Только местами на Северо-Востоке и в восточных областях 1 – 2 июля ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза.

По прогнозу на картах, во вторник осадки будут на Черниговщине, Сумщине, Полтавщине и Харьковщине. В среду также на Днепропетровщине, Донетчине и Луганщине.

Ветер будет северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Во вторник на Северо-Востоке местами порывы, 15 – 20 метров в секунду.

Ночью +10 – +15 градусов, только на Юге до +18 градусов. Днем 1 – 2 июля +18 – +24, на Юге и Закарпатье до +28 градусов.

По прогнозу синоптиков, уже в четверг по всей Украине воздух может прогреться до +26 – +32 градусов.

Прогноз на 1 – 3 июля / Скриншоты из Укргидрометцентра

Прогноз погоды на месяц