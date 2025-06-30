Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Смотрите также Где будет сильная жара, ждать ливней, грозы и града: погода на неделю
Погода на начало июля
В ближайшие трое суток в Украине будет преимущественно без осадков. Только местами на Северо-Востоке и в восточных областях 1 – 2 июля ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза.
По прогнозу на картах, во вторник осадки будут на Черниговщине, Сумщине, Полтавщине и Харьковщине. В среду также на Днепропетровщине, Донетчине и Луганщине.
Ветер будет северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Во вторник на Северо-Востоке местами порывы, 15 – 20 метров в секунду.
Ночью +10 – +15 градусов, только на Юге до +18 градусов. Днем 1 – 2 июля +18 – +24, на Юге и Закарпатье до +28 градусов.
По прогнозу синоптиков, уже в четверг по всей Украине воздух может прогреться до +26 – +32 градусов.
Прогноз на 1 – 3 июля / Скриншоты из Укргидрометцентра
Прогноз погоды на месяц
Кстати, июль является самым теплым месяцем года. Ему характерна неустойчивая погода с грозами, шквалами и ливнями, а также периоды жары и засухи.
Укргидрометцентр прогнозирует, что средняя месячная температура предполагается в пределах +21,6–+26 градусов, в Карпатах +17 – +19. Это на 2 – 2,5 градуса выше нормы.
Ожидаемое месячное количество осадков составляет 25 – 73 миллиметра, в Карпатах и на Прикарпатье местами 84 – 109 миллиметров. Это меньше нормы, в частности, 64 – 79% от нее.
Абсолютный максимум температуры воздуха, который фиксировали в июле за всю историю метеонаблюдений в Украине, достигает +33,4 – +39,6 градуса. На Юге, Востоке, а также в Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой областях и в Крыму местами +40 – +41,6 градуса. В горных районах +27 – +37.
Абсолютный минимум +2 – +9 градусов, на юге Одесской, Херсонской области и в Крыму местами +10 – +13 градусов. На высокогорье Карпат даже от +2 до -1 градуса.