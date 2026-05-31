31 мая, 17:53
Кратковременные дожди и переменная облачность: прогноз погоды на 1 июня

Даниил Муринский

Погода в понедельник, 1 июня, будет облачной. В восточных и западных областях прогнозируют кратковременный дождь.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какой будет погода в Украине 1 июня?

В понедельник в Украине будет преобладать облачная погода. Ночью кратковременные дожди ожидаются в восточных, западных, Винницкой и Одесской областях.

Местами туман прогнозируют в большинстве северных регионов, а также в Черкасской, Кировоградской и Одесской областях. Днем в восточных областях возможны грозы.

Ветер будет северный, на Правобережье юго-восточный со скоростью около 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от +5 до +10 градусов, а на побережье морей до 13 градусов. Днем на территории Украины прогнозируют 15 – 20 градусов тепла.

Какая температура будет в крупных городах?

  • Киев +18...+20;
  • Ужгород +19...+21;
  • Львов +18...+20;
  • Ивано-Франковск +18...+20;
  • Тернополь +18...+20;
  • Черновцы +18...+20;
  • Хмельницкий +18...+20;
  • Луцк +18...+20;
  • Ровно +18...+20;
  • Житомир +17...+19;
  • Винница +17...+19;
  • Одесса +18...+20;
  • Николаев +18...+20;
  • Херсон +17...+19;
  • Симферополь +17...+19;
  • Кропивницкий +19...+21;
  • Черкассы +17...+19;
  • Чернигов +17...+19;
  • Сумы +17...+19;
  • Полтава +17...+19;
  • Днепр +17...+19;
  • Запорожье +17...+19;
  • Донецк +16...+18;
  • Луганск +15...+17;
  • Харьков +15...+17.


Прогноз погоды в Украине на 1 июня / Карта Укргидрометцентра

Что еще известно о погоде в Украине?

Во Львовской области на понедельник, 1 июня, объявили предупреждение о опасных метеорологических явлениях. Синоптики прогнозируют густой туман, грозы и местами град.

Видимость на отдельных участках дорог может снижаться до 200 – 500 метров, что будет создавать дополнительные риски для водителей и пешеходов. В таких условиях участникам дорожного движения советуют быть особенно внимательными, соблюдать безопасную скорость и дистанцию.

В конце недели, то есть уже с 31 мая, в Украине ожидается изменение погодных условий, которая принесет постепенное потепление. Впрочем, повышение температуры будет умеренным и не приведет к резкому возвращению настоящей жары.

