Солнце, заморозки и вероятные дожди: прогноз погоды на 1 октября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в пятницу, 1 октября в основном будет солнечной. Несмотря на то, что возможны заморозки, однако в большинстве областей день пройдет без осадков.
Почти по всей территории Украины температура воздуха составит +11...+16 градусов. В западных областях будет чуточку теплее, однако там возможны дожди.
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Прогноз погоды в регионах
В северных, центральных и южных весь день будет солнечным, однако в ночи будет довольно прохладно. На востоке страны ночью возможны заморозки – до -3 градусов.
На Западе будет несколько теплее. Температура воздуха составит +13...+ 16 градусов, а на Закарпатье – +17...+19 градусов, однако там, как и в Львовской и Волынской областях возможны дожди как днем, так и ночью.
По словам синоптика Наталки Диденко, от заморозков западные области спасет плотная облачность, а Юг – еще относительно теплые воды Черного и Азовского морей.
В столице весь день будет солнечным, а температура воздуха составит +13...+15 градусов.
Погода в городах Украины
Ужгород – +17...+19
Львов – +13...+15
Ивано-Франковск – +14...+16
Тернополь – +13...+15
Черновцы – +14...+16
Хмельницкий – +13...+15
Луцк – +14...+16
Ровно – + 13...+15
Житомир – +13...+15
Винница – + 13...+15
Одесса – + 13...+15
Николаев – +14...+16
Херсон – + 14...+16
Симферополь – +17...+17
Кропивницкий – +13...+15
Черкассы – + 12...+14
Чернигов – + 13...+15
Сумы – +12...+14
Полтава – + 11...+13
Днепр – + 13...+15
Запорожье – +14...+16
Донецк – + 13...+15
Луганск – +11...+13
Харьков – + 11...+13
Киев – + 13...+15
Прогноз погоды на 1 октября / Карта Укргидрометцентра