Солнце, заморозки и вероятные дожди: прогноз погоды на 1 октября

Погода в Украине в пятницу, 1 октября в основном будет солнечной. Несмотря на то, что возможны заморозки, однако в большинстве областей день пройдет без осадков.

Почти по всей территории Украины температура воздуха составит +11...+16 градусов. В западных областях будет чуточку теплее, однако там возможны дожди.

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Прогноз погоды в регионах

В северных, центральных и южных весь день будет солнечным, однако в ночи будет довольно прохладно. На востоке страны ночью возможны заморозки – до -3 градусов.

На Западе будет несколько теплее. Температура воздуха составит +13...+ 16 градусов, а на Закарпатье – +17...+19 градусов, однако там, как и в Львовской и Волынской областях возможны дожди как днем, так и ночью.

По словам синоптика Наталки Диденко, от заморозков западные области спасет плотная облачность, а Юг – еще относительно теплые воды Черного и Азовского морей.

В столице весь день будет солнечным, а температура воздуха составит +13...+15 градусов.

Погода в городах Украины

Ужгород – +17...+19

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +13...+15

Черновцы – +14...+16

Хмельницкий – +13...+15

Луцк – +14...+16

Ровно – + 13...+15

Житомир – +13...+15

Винница – + 13...+15

Одесса – + 13...+15

Николаев – +14...+16

Херсон – + 14...+16

Симферополь – +17...+17

Кропивницкий – +13...+15

Черкассы – + 12...+14

Чернигов – + 13...+15

Сумы – +12...+14

Полтава – + 11...+13

Днепр – + 13...+15

Запорожье – +14...+16

Донецк – + 13...+15

Луганск – +11...+13

Харьков – + 11...+13

Киев – + 13...+15



Прогноз погоды на 1 октября / Карта Укргидрометцентра