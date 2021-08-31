Осень встретит дождями с грозами: прогноз погоды на 1 сентября

Погода в Украине в среду, 1 сентября, будет дождливой и пасмурной на Западе, но теплой и солнечной на Востоке. Однако несмотря на грозы в некоторых регионах, осень начнется на теплой ноте.

Так, температура воздуха в большинстве областей будет достигать более + 20 градусов. Теплее всего традиционно будет в восточных и южных регионах. Например, в Одессе обещают +25...+ 27, а в Харькове – +23...+25.

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В центральных и северных регионах тоже будет тепло. В Кропивницком синоптики прогнозируют + 23...+ 25, в Чернигове – +22...+24. Однако на Севере дождливо. Осадки также могут быть в Винницкой и Житомирской областях.

Порывы ветра будут достигать 5 – 10 метров в секунду.

На западе – грозы

В западных областях будет несколько прохладно. Температура воздуха будет колебаться на уровне +16...+19 градусов.

Кроме того, Запад накроют ливни и грозы.

Какая погода будет в Киеве

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в Киеве первое сентября должно быть теплым. Максимально днем столбики термометров будут подниматься до +22...+23 градусов. Правда, есть вероятность дождя.

Прогноз погоды в городах Украины на среду, 1 сентября:

Диденко отметила, что со 2 сентября в Украине станет холоднее. Однако, по ее словам, "осень еще будет милой".

Ужгород – +17...+19

Львов – +17...+19

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +17...+19

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +17...+19

Ровно – + 17...+19

Житомир – + 22...+24

Винница – + 22...+24

Одесса – + 25...+27

Николаев – + 24...+26

Херсон – + 25...+27

Симферополь – + 25...+27

Кропивницкий – +23...+25

Черкассы – + 22...+24

Чернигов – + 22...+24

Сумы – + 23...+25

Полтава – + 23...+25

Днепр – + 23...+25

Запорожье – + 25...+27

Донецк – + 24...+26

Луганск – + 26...+28

Харьков – + 23...+25

Киев – + 21...+23



Погода 1 сентября / Карта Укргидрометцентра

Текст публикации Натальи Диденко:

Осенний пикник у нас начнется на пестрой градусной поляне. Холоднее всего будет в Карпатах, ночью вплоть до + 4 + 9 градусов, туристы, берите что-то более фундаментальное из снаряжения)

В западных областях завтра ожидается в течение дня + 15 + 21 градус. На севере + 18 + 24 градуса. В Центре: от винницких +17+18 до днепровских +27 градусов! На Востоке + 23 + 28 градусов. На Юге будет теплее всего, + 25 + 29 градусов.

Осенние дожди дебютируют в западных областях, в Винницкой области, во второй половине дня дойдут до Житомирской, Киевской, Черниговской областей. Все, что вне этого перечня – преимущественно сухая погода.

В Киеве первое сентября обещает быть теплым, максимально днем до +22, +23 градусов.

Есть вероятность дождя. 2-го сентября существенно похолодает! Но осень еще будет милой)