Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр и части региональных центров по гидрометеорологии.

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Какой будет погода в ближайшие дни

По словам синоптиков, в течение 10 – 12 июня в Украину будет поступать прохладная воздушная масса с северо-запада, поэтому жара отойдет из большинства областей, задержавшись только в южной части и восточных областях.

В течение 10 июня и ночью 11 июня в поле повышенного давления будет преобладать погода без осадков, днем 11 и в течение 12 июня атмосферный фронт будет обусловливать неустойчивую погоду с кратковременными дождями, местами с грозами,

– говорится в сообщении.

В частности, Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии сообщает, что на территории региона в ближайшую неделю ожидается переменная облачность, 11 июня днем возможен умеренный кратковременный дождь, местами гроза.

Львовский региональный центр по гидрометеорологии сообщает, что ближайшие 5 дней регион ожидает относительно комфортная погода. Кратковременные грозовые дожди и порывы ветра прогнозируются в среду, 11 июня. В дальнейшем без существенных осадков.

Полтавский областной центр по гидрометеорологии предостерегает об опасных метеорологических явлениях. До конца суток 9 июня в восточной половине области и города будет гроза, местами шквалы от 15 до 20 метров в секунду.

Херсонский областной центр по гидрометеорологии также предупреждает об опасных метеорологических явлениях на сутки 10 июня. Ночью, как отмечается, ожидается гроза. Объявлен I уровень опасности, желтый.

К слову, синоптики прогнозируют 10 июня переменную облачность. Осадков не обещают, однако в восточных областях местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер будет преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.