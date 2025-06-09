Детали рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Какой будет погода на этой неделе

В течение суток вторника, 10 июня, и ночью среды, 11 июня, украинская территория будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Именно поэтому будет преобладать погода без осадков.

Однако днем 11 июня и в течение 12 июня атмосферный фронт с запада снова будет обусловливать неустойчивую погоду с кратковременными дождями, а местами – грозами. В эти дни стоит быть внимательными к предупреждениям Гидрометцентра.

По словам Птухи, в течение недели температура воздуха в Украине составит:

8 – 14 градусов по Цельсию – ночью;

18 – 24 градуса по Цельсию – днем.

Умеренный ветер по Украине ожидается с северо-запада – от 5 до 12 метров в секунду. "Локальные шквальные усиления ветра вероятны во время грозовой деятельности", – добавила синоптик.

Где будет прохладнее всего

Прохладнее всего будет в западных областях, которые будут находиться в "более свежей" воздушной массе. В частности, когда 11 июня там будет проходить атмосферный фронт, воздух не будет прогреваться до 24 градусов по Цельсию.

Где-то останется в пределах до 20 градусов температура,

– отметила эксперт.

Теплую погоду ожидают в южной части страны и в восточных областях: ночью – от 16 до 22 градусов по Цельсию, а днем – от 23 до 29 градусов по Цельсию.

К слову, вечером воскресенья, 8 июня, в Украине царила непогода. Гроза с дождем и шквальным ветром вызвала падение деревьев и повреждения линий электропередач, в частности во Львове, Киеве и в Ровненской области.