Деталі розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна".

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Якою буде погода цього тижня

Упродовж доби вівторка, 10 червня, та вночі середи, 11 червня, українська територія перебуватиме у полі підвищеного атмосферного тиску. Саме тому переважатиме погода без опадів.

Однак удень 11 червня та впродовж 12 червня атмосферний фронт із заходу знову зумовлюватиме нестійку погоду з короткочасними дощами, а подекуди – грозами. У ці дні варто бути уважними до попереджень Гідрометцентру.

За словами Птухи, упродовж тижня температура повітря в Україні становитиме:

8 – 14 градусів за Цельсієм – уночі;

18 – 24 градуси за Цельсієм – удень.

Помірний вітер по Україні очікують з північного заходу – від 5 до 12 метрів за секунду. "Локальні шквальні посилення вітру ймовірні під час грозової діяльності", – додала синоптик.

Де буде найпрохолодніше

Найпрохолодніше буде в західних областях, які перебуватимуть у "більш свіжій" повітряній масі. Зокрема, коли 11 червня там проходитиме атмосферний фронт, повітря не буде прогріватись до 24 градусів за Цельсієм.

Десь залишиться в межах до 20 градусів температура,

– зауважила експерт.

Теплішу погоду очікують у південній частині країни та у східних областях: уночі – від 16 до 22 градусів за Цельсієм, а вдень – від 23 до 29 градусів за Цельсієм.

До слова, увечері неділі, 8 червня, в Україні панувала негода. Гроза з дощем і шквальним вітром спричинила падіння дерев і пошкодження ліній електропередач, зокрема у Львові, Києві та на Рівненщині.