Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр та частини регіональних центрів з гідрометеорології.

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Якою буде погода найближчими днями

За словами синоптиків, протягом 10 – 12 червня в Україну надходитиме прохолодна повітряна маса з північного заходу, тому спека відійде з більшості областей, затримавшись лише у південній частині та східних областях.

Впродовж 10 червня та вночі 11 червня в полі підвищеного тиску переважатиме погода без опадів, вдень 11 та вподовж 12 червня атмосферний фронт зумовлюватиме нестійку погоду з короткочасними дощами, місцями з грозами,

– ідеться у повідомленні.

Зокрема, Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології повідомляє, що на території регіону у найближчий тиждень очікується мінлива хмарність, 11 червня вдень можливий помірний короткочасний дощ, місцями гроза.

Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомляє, що найближчі 5 днів регіон очікує відносно комфортна погода. Короткочасні грозові дощі та пориви вітру прогнозуються у середу, 11 червня.. Надалі без істотних опадів.

Полтавський обласний центр з гідрометеорології застерігає про небезпечні метеорологічні явища. До кінця доби 9 червня в східній половині області та міста буде гроза, місцями шквали від 15 до 20 метрів за секунду.

Херсонський обласний центр з гідрометеорології також попереджає про небезпечні метеорологічні явища на добу 10 червня. Вночі, як зазначається, очікується гроза. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

До слова, синоптики прогнозують 10 червня мінливу хмарність. Опадів не обіцяють, проте у східних областях місцями можливий короткочасний дощ, гроза. Вітер буде переважно північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.