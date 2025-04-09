Мокрый снег и дожди, местами будет сильный ветер: прогноз погоды на 10 апреля

Погода в Украине в четверг, 10 апреля, будет щедрой на осадки, в основном в виде мокрого снега, также будут дожди. Синоптики предупреждают и о сильных порывах ветра в части регионов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. Заметим, что для некоторых областей синоптики также обещают гололедицу на дорогах, поэтому стоит быть осмотрительными.

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Какой будет погода 10 апреля

Укргидрометцентр сообщает, что погоду в большинстве областей Украины будут определять атмосферные фронты, что будут перемещаться из стран Балтии. Давление будет падать. Синоптики прогнозируют умеренный мокрый снег на востоке и юго-востоке страны небольшой мокрый снег и дождь.

В то же время ночью в большинстве центральных, Одесской, Николаевской областях без существенных осадков. В западных и местами северных областях на дорогах будет гололедица. Ветер будет двигаться в юго-западном направлении с переходом на северо-западный, скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Днем в западных Житомирской и Винницкой областях возможны порывы от 15 до 20 метров в секунду. Кроме того, по данным Укргидрометцентра, над Украиной будет господствовать холодная воздушная масса. Ночью будут заморозки в воздухе от 0 до 5 градусов, температура днем будет от 1 до 4 градусов тепла.

Также на востоке и юго-востоке страны ожидается от 3 до 8 градусов тепла. В Карпатах синоптики обещают значительный снег, метель. Температура ночью будет колебаться от 4 до 9 градусов мороза, днем будет от 0 до 5 градусов мороза.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +1...+3;

Ужгород +3...+5;

Львов +1...+3;

Ивано-Франковск +1...+3;

Тернополь +1...+3;

Черновцы +1...+3;

Хмельницкий +1...+3;

Луцк +1...+3;

Ровно +1...+3;

Житомир +1...+3;

Винница +1...+3;

Одесса +4...+6;

Николаев +3...+5;

Херсон +5...+7;

Симферополь +6...+8;

Кропивницкий +2...+4;

Черкассы +2...+4;

Чернигов +1...+3;

Сумы +1...+3;

Полтава +3....+5;

Днепр +5...+7;

Запорожье +5...+7;

Донецк +7...+9;

Луганск +7...+9;

Харьков +5...+7.



Прогноз погоды на 10 апреля / Карта Укргидрометцентра