Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр. Зауважимо, що для деяких областей синоптики також обіцяють ожеледицю на дорогах, тому варто бути обачними.
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Якою буде погода 10 квітня
Укргідрометцентр повідомляє, що погоду в більшості областей України визначатимуть атмосферні фронти, що переміщуватимуться з країн Балтії. Тиск падатиме. Синоптики прогнозують помірний мокрий сніг на сході та південному сході країни невеликий мокрий сніг та дощ.
Водночас уночі у більшості центральних, Одеській, Миколаївській областях без істотних опадів. У західних та місцями північних областях на дорогах буде ожеледиця. Вітер рухатиметься у південно-західному напрямку з переходом на північно-західний, швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду.
Вдень у західних Житомирській та Вінницькій областях можливі пориви від 15 до 20 метрів на секунду. Крім того, за даними Укргідрометцентру, над Україною пануватиме холодна повітряна маса. Вночі будуть заморозки у повітрі від 0 до 5 градусів, температура вдень буде від 1 до 4 градусів тепла.
Також на сході та південному сході країни очікується від 3 до 8 градусів тепла. В Карпатах синоптики обіцяють значний сніг, хуртовину. Температура вночі коливатиметься від 4 до 9 градусів морозу, вдень буде від 0 до 5 градусів морозу.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +1...+3;
- Ужгород +3...+5;
- Львів +1...+3;
- Івано-Франківськ +1...+3;
- Тернопіль +1...+3;
- Чернівці +1...+3;
- Хмельницький +1...+3;
- Луцьк +1...+3;
- Рівне +1...+3;
- Житомир +1...+3;
- Вінниця +1...+3;
- Одеса +4...+6;
- Миколаїв +3...+5;
- Херсон +5...+7;
- Сімферополь +6...+8;
- Кропивницький +2...+4;
- Черкаси +2...+4;
- Чернігів +1...+3;
- Суми +1...+3;
- Полтава +3...+5;
- Дніпро +5...+7;
- Запоріжжя +5...+7;
- Донецьк +7...+9;
- Луганськ +7...+9;
- Харків +5...+7.
Прогноз погоди на 10 квітня / Карта Укргідрометцентру