Прогноз погоды на 10 июля: будет жара до + 33 градусов и дождь на Западе

На всей территории страны в субботу, 10 июля, будет жарко. Температура воздуха прогреется до + 33 градусов.

В западных областях прогнозируют дождь, однако температура воздуха там также будет достигать +30... +33 градуса. В других областях Украины осадков не прогнозируют.

Обратите внимание Погода на выходные 10 – 11 июля: жара не будет отступать, воздух прогреется до +34 градусов

Погода в регионах Украины

На всей территории страны в среднем будет + 30...+ 33 градуса тепла. Дожди прогнозируют в:

Закарпатской,

Львовской,

Ивано-Франковской,

Тернопольской,

и Черновицкой областях.

Синоптик Наталья Диденко в фейсбуке рассказала, что Украина будет находиться в "горячем воздухе". Жара будет сочетаться с сухим воздухом.

В Киеве суббота и воскресенье предусматриваются сухими и жаркими. Температура воздуха в течение дня составит +30...+32 градуса,

– рассказала синоптик.

Более того, из-за этого Диденко посоветовала отказаться от шашлыков. Ведь в жару увеличивается пожарная опасность.

Погода в городах Украины 10 июля

Ужгород – +30...+32

Львов – + 31...+33

Ивано-Франковск – +31...+33

Тернополь – + 31...+33

Черновцы – + 31...+33

Хмельницкий – + 30...+32

Луцк – +30...+32

Ровно – + 30...+32

Житомир – + 31...+33

Винница – + 30...+32

Одесса – + 30...+32

Николаев – + 31...+33

Херсон – + 31...+33

Симферополь – + 31...+33

Кропивницкий – +31...+33

Черкассы – + 31...+33

Чернигов – + 31...+33

Сумы – + 31...+33

Полтава – + 31...+33

Днепр – + 32...+34

Запорожье – + 30...+32

Донецк – + 31...+33

Луганск – + 31...+33

Харьков – + 31...+33

КИиев – + 31...+33



Погода в городах Украины 10 июля / Карта Укргидрометцентра