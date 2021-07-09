Прогноз погоды на 10 июля: будет жара до + 33 градусов и дождь на Западе
Источник:Укргидрометцентр
На всей территории страны в субботу, 10 июля, будет жарко. Температура воздуха прогреется до + 33 градусов.
В западных областях прогнозируют дождь, однако температура воздуха там также будет достигать +30... +33 градуса. В других областях Украины осадков не прогнозируют.
Обратите внимание Погода на выходные 10 – 11 июля: жара не будет отступать, воздух прогреется до +34 градусов
Погода в регионах Украины
На всей территории страны в среднем будет + 30...+ 33 градуса тепла. Дожди прогнозируют в:
- Закарпатской,
- Львовской,
- Ивано-Франковской,
- Тернопольской,
- и Черновицкой областях.
Синоптик Наталья Диденко в фейсбуке рассказала, что Украина будет находиться в "горячем воздухе". Жара будет сочетаться с сухим воздухом.
В Киеве суббота и воскресенье предусматриваются сухими и жаркими. Температура воздуха в течение дня составит +30...+32 градуса,
– рассказала синоптик.
Более того, из-за этого Диденко посоветовала отказаться от шашлыков. Ведь в жару увеличивается пожарная опасность.
Погода в городах Украины 10 июля
Ужгород – +30...+32
Львов – + 31...+33
Ивано-Франковск – +31...+33
Тернополь – + 31...+33
Черновцы – + 31...+33
Хмельницкий – + 30...+32
Луцк – +30...+32
Ровно – + 30...+32
Житомир – + 31...+33
Винница – + 30...+32
Одесса – + 30...+32
Николаев – + 31...+33
Херсон – + 31...+33
Симферополь – + 31...+33
Кропивницкий – +31...+33
Черкассы – + 31...+33
Чернигов – + 31...+33
Сумы – + 31...+33
Полтава – + 31...+33
Днепр – + 32...+34
Запорожье – + 30...+32
Донецк – + 31...+33
Луганск – + 31...+33
Харьков – + 31...+33
КИиев – + 31...+33
Погода в городах Украины 10 июля / Карта Укргидрометцентра