У західних областях прогнозують дощ, проте температура повітря там також сягатиме +30… +33 градуси. В інших областях України опадів не прогнозують.

Зауважте Погода на вихідні 10 – 11 липня: спека не відступатиме, повітря прогріється до +34 градусів

Погода в регіонах України

На усій території країни в середньому буде +30...+33 градуси тепла. Дощі прогнозують в:

Закарпатській,

Львівській,

Івано-Франківській,

Тернопільській,

та Чернівецькій областях.

Синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці розповіла, що Україна перебуватиме у "гарячому повітрі". Спека поєднуватиметься із сухим повітрям.

У Києві субота та неділя передбачаються сухими та спекотними. Температура повітря протягом дня становитиме +30...+32 градуси,

– розповіла синоптикиня.

Ба більше, через це Діденко порадила відмовитись від шашликів. Адже у спеку збільшується пожежна небезпека.

Погода у містах України 10 липня

Ужгород – +30...+32

Львів – +31...+33

Івано-Франківськ – +31...+33

Тернопіль – +31...+33

Чернівці – +31...+33

Хмельницький – +30...+32

Луцьк – +30...+32

Рівне – +30...+32

Житомир – +31...+33

Вінниця – +30...+32

Одеса – +30...+32

Миколаїв – +31...+33

Херсон – +31...+33

Сімферополь – +31...+33

Кропивницький – +31...+33

Черкаси – +31...+33

Чернігів – +31...+33

Суми – +31...+33

Полтава – +31...+33

Дніпро – +32...+34

Запоріжжя – +30...+32

Донецьк – +31...+33

Луганськ – +31...+33

Харків – +31...+33

Київ – +31...+33



Погода у містах України 10 липня / Карта Укргідрометцентру