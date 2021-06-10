Прогноз погоды на 10 июня: в Украину придут теплые летние грозы

Погода в Украине в четверг, 10 июня, будет дождливой. Осадки и грозы прогнозируют по всей территории Украины. В то же время будет тепло: воздух в среднем прогреется до +22...+26 градусов.
Днем дождь будет мочить все регионы Украины, а ночью дожди будут идти только в центре. Между тем температура воздуха не будет опускаться ниже отметки +20 градусов.
Важно Град и грозы: синоптики объявили штормовое предупреждение
Погода в Украине 10 июня
Хотя в Украине пройдут дожди, ветер на всей территории будет умеренным – максимально 5 – 10 метров в секунду. Синоптики прогнозируют грозы и они накроют все регионы Украины.
На Западе ночью без осадков, днем – дождь и возможна гроза, ветер северо-восточный. Температура днем +23...+25, ночью – +11...+13 градусов.
В Винницкой, Житомирской, Черниговской, Полтавской областях – и днем, и ночью будут падать осадки, ветер северо-западный.
В Одесской области 10 июня будет теплее всего – +24...+26 градусов днем и +14...+16 ночью.
Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 10 июня:
Ужгород – +22...+24
Львов – +22...+24
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +22...+24
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +22...+24
Луцк – +23...+25
Ровно – +23...+25
Житомир – +22...+24
Винница – +22...+24
Одесса – +24...+26
Николаев – +24...+26
Херсон – +23...+25
Симферополь – +22...+24
Кропивницкий – +22...+24
Черкассы – +22...+24
Чернигов – +22...+24
Сумы – +21...+23
Полтава – +22...+24
Днепр – +22...+24
Запорожье – +22...+24
Донецк – +22...+24
Луганск – +23...+25
Харьков – +22...+24
Киев – +22...+24
Прогноз погоды на 10 июня / Скриншот с сайта Укргидрометцентра