Прогноз погоды на 10 июня: в Украину придут теплые летние грозы

Погода в Украине в четверг, 10 июня, будет дождливой. Осадки и грозы прогнозируют по всей территории Украины. В то же время будет тепло: воздух в среднем прогреется до +22...+26 градусов.

Днем дождь будет мочить все регионы Украины, а ночью дожди будут идти только в центре. Между тем температура воздуха не будет опускаться ниже отметки +20 градусов.

Важно Град и грозы: синоптики объявили штормовое предупреждение

Погода в Украине 10 июня

Хотя в Украине пройдут дожди, ветер на всей территории будет умеренным – максимально 5 – 10 метров в секунду. Синоптики прогнозируют грозы и они накроют все регионы Украины.

На Западе ночью без осадков, днем ​​– дождь и возможна гроза, ветер северо-восточный. Температура днем ​​+23...+25, ночью – +11...+13 градусов.

В Винницкой, Житомирской, Черниговской, Полтавской областях – и днем, и ночью будут падать осадки, ветер северо-западный.

В Одесской области 10 июня будет теплее всего – +24...+26 градусов днем ​​и +14...+16 ночью.

Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 10 июня:

Ужгород – +22...+24

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +22...+24

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +23...+25

Ровно – +23...+25

Житомир – +22...+24

Винница – +22...+24

Одесса – +24...+26

Николаев – +24...+26

Херсон – +23...+25

Симферополь – +22...+24

Кропивницкий – +22...+24

Черкассы – +22...+24

Чернигов – +22...+24

Сумы – +21...+23

Полтава – +22...+24

Днепр – +22...+24

Запорожье – +22...+24

Донецк – +22...+24

Луганск – +23...+25

Харьков – +22...+24

Киев – +22...+24



Прогноз погоды на 10 июня / Скриншот с сайта Укргидрометцентра​

