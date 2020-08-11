Погода в Украине в среду, 12 августа, будет прохладнее и местами дождливой. Существенно снизится температура воздуха в северных областях. В некоторых регионах прогнозируют грозовые дожди, в других все еще будет сухо и жарко.

Фронт-холодный, поэтому в его тылу 12 августа существенно снизится температура на севере, написала в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

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Там воздух прогреется лишь до +19...+23 градусов.

Локальные грозовые дожди вероятны на юге, в центре и на Прикарпатье, а также местами на северо-востоке.

На остальных областях прогнозируют сухую погоду. Жарко будет в северных областях – +27...+32 градусов, в остальных регионах – +24...+28 градусов.

В Киеве будет свежо, днем столбики термометров поднимутся до +20...+22 градусов, осадки маловероятны.

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Температура воздуха в городах Украины в среду, 12 августа:

Ужгород – +29...+31

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +24...+26

Ровно – +22...+24

Житомир – +21...+23

Винница – +25...+27

Одесса – +28...+30

Николаев – +27...+29

Херсон – +28...+30

Симферополь – +28...+30

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +23...+25

Чернигов – +20...+22

Сумы - +19 ... +21

Полтава – +24...+26

Днепр – +24...+26

Запорожье – +28...+30

Донецк – +25...+27

Луганск – +25...+27

Харьков – +25...+27

Киев – +21...+23



Погода в городах Украины в среду, 12 августа / Скриншот с сайта Укргидрометцентра