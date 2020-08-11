Прогноз погоды на 12 августа: в части областей дождливо, а на севере существенно похолодает
Погода в Украине в среду, 12 августа, будет прохладнее и местами дождливой. Существенно снизится температура воздуха в северных областях. В некоторых регионах прогнозируют грозовые дожди, в других все еще будет сухо и жарко.
Фронт-холодный, поэтому в его тылу 12 августа существенно снизится температура на севере, написала в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.
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Там воздух прогреется лишь до +19...+23 градусов.
Локальные грозовые дожди вероятны на юге, в центре и на Прикарпатье, а также местами на северо-востоке.
На остальных областях прогнозируют сухую погоду. Жарко будет в северных областях – +27...+32 градусов, в остальных регионах – +24...+28 градусов.
В Киеве будет свежо, днем столбики термометров поднимутся до +20...+22 градусов, осадки маловероятны.
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Температура воздуха в городах Украины в среду, 12 августа:
Ужгород – +29...+31
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +25...+27
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +23...+25
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +24...+26
Ровно – +22...+24
Житомир – +21...+23
Винница – +25...+27
Одесса – +28...+30
Николаев – +27...+29
Херсон – +28...+30
Симферополь – +28...+30
Кропивницкий – +24...+26
Черкассы – +23...+25
Чернигов – +20...+22
Сумы - +19 ... +21
Полтава – +24...+26
Днепр – +24...+26
Запорожье – +28...+30
Донецк – +25...+27
Луганск – +25...+27
Харьков – +25...+27
Киев – +21...+23
Погода в городах Украины в среду, 12 августа / Скриншот с сайта Укргидрометцентра