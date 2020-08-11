Погода в Україні у середу, 12 серпня, буде прохолоднішою та місцями дощовою. Суттєво знизиться температура повітря у північних областях. У деяких регіонах прогнозують грозові дощі, в інших все ще буде сухо та спекотно.

Фронт – холодний, тому в його тилу 12 серпня суттєво знизиться температура на півночі, написала у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

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Там повітря прогріється лише до +19…+23 градусів.

Локальні грозові дощі ймовірні на півдні, у центрі та на Прикарпатті, а також місцями на північному сході.

На решті областей прогнозують суху погоду. Найспекотніше буде у північних областях – +27…+32 градусів, у решті регіонів – +24…+28 градусів.

У Києві буде свіжо, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +20…+22 градусів, опади малоймовірні.

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Температура повітря у містах України у середу, 12 серпня:

Ужгород – +29…+31

Львів – +25…+27

Івано-Франківськ – +25…+27

Тернопіль – +24…+26

Чернівці – +23…+25

Хмельницький – +23…+25

Луцьк – +24…+26

Рівне – +22…+24

Житомир – +21…+23

Вінниця – +25…+27

Одеса – +28…+30

Миколаїв – +27…+29

Херсон – +28…+30

Сімферополь – +28…+30

Кропивницький – +24…+26

Черкаси – +23…+25

Чернігів – +20…+22

Суми – +19…+21

Полтава – +24…+26

Дніпро – +24…+26

Запоріжжя – +28…+30

Донецьк – +25…+27

Луганськ – +25…+27

Харків – +25…+27

Київ – +21…+23



Погода у містах України у середу, 12 серпня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру