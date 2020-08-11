Прогноз погоди на 12 серпня: у частині областей дощитиме, а на півночі суттєво похолодає
Погода в Україні у середу, 12 серпня, буде прохолоднішою та місцями дощовою. Суттєво знизиться температура повітря у північних областях. У деяких регіонах прогнозують грозові дощі, в інших все ще буде сухо та спекотно.
Фронт – холодний, тому в його тилу 12 серпня суттєво знизиться температура на півночі, написала у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.
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Там повітря прогріється лише до +19…+23 градусів.
Локальні грозові дощі ймовірні на півдні, у центрі та на Прикарпатті, а також місцями на північному сході.
На решті областей прогнозують суху погоду. Найспекотніше буде у північних областях – +27…+32 градусів, у решті регіонів – +24…+28 градусів.
У Києві буде свіжо, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +20…+22 градусів, опади малоймовірні.
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Температура повітря у містах України у середу, 12 серпня:
Ужгород – +29…+31
Львів – +25…+27
Івано-Франківськ – +25…+27
Тернопіль – +24…+26
Чернівці – +23…+25
Хмельницький – +23…+25
Луцьк – +24…+26
Рівне – +22…+24
Житомир – +21…+23
Вінниця – +25…+27
Одеса – +28…+30
Миколаїв – +27…+29
Херсон – +28…+30
Сімферополь – +28…+30
Кропивницький – +24…+26
Черкаси – +23…+25
Чернігів – +20…+22
Суми – +19…+21
Полтава – +24…+26
Дніпро – +24…+26
Запоріжжя – +28…+30
Донецьк – +25…+27
Луганськ – +25…+27
Харків – +25…+27
Київ – +21…+23
Погода у містах України у середу, 12 серпня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру