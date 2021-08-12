Прогноз погоды на 12 августа: грозы поделят Украину пополам
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в четверг, 12 августа, будет противоположно разной, в зависимости от региона. На Востоке и юге синоптики прогнозируют грозы и дожди, между тем на западе – сухо.
В большинстве областей Украины прогнозируют + 23...+ 26 градусов тепла. Впрочем, на Востоке, несмотря на грозы, будет несколько теплее – +28...+30.
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Прогноз погоды на 12 августа
На Востоке Укргидрометцентр прогнозирует ливни с градом и шквальным ветром. Стоит подготовиться жителям Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. Средняя температура днем + 26...+ 28 градусов, ночью – +17...+20.
Тем временем на Западной Украине будет облачно с прояснением. Ни днем, ни ночью осадков синоптики здесь не прогнозируют. Температура будет несколько ниже, чем на Востоке – +23...+25 градусов.
В Киеве будет сухо, солнечно и жарко. Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +24...+26 градусов. Возможна облачность, однако дождей не будет.
Как отметила синоптик Наталья Диденко, сухую солнечную погоду в Украине 12 августа будет определять циклон Эльфи. На Востоке же и юге Украины дожди будут создавать остатки атмосферного фронта.
Прогноз погоды в городах Украины на 12 августа
Ужгород – + 25...+27
Львов – + 23...+25
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – + 24...+26
Черновцы – + 24...+26
Хмельницкий – + 24...+26
Луцк – + 23...+25
Ровно – + 24...+26
Житомир – +24...+26
Винница – + 25...+27
Одесса – + 28...+30
Николаев – + 28...+30
Херсон – + 28...+30
Симферополь – + 28...+30
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – + 25...+27
Чернигов – + 25...+27
Сумы – + 26...+28
Полтава – + 26...+28
Днепр – + 25...+27
Запорожье – + 26...+28
Донецк – + 27...+29
Луганск – + 28...+30
Харьков – + 28...+30
Киев – + 24...+26
Погода в Украине 12 августа / Скриншот сайта Укргидрометцентра