У більшості областей України прогнозують +23...+26 градусів тепла. Втім, на Сході, незважаючи на грози, буде дещо тепліше – +28...+30.
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Прогноз погоди на 12 серпня
На Сході Укргідрометцентр прогнозує зливи з градом і шквальним вітром. Варто підготуватися мешканцям Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. Середня температура вдень +26...+28 градусів, вночі – +17...+20.
Тим часом на Західній Україні буде хмарно з проясненням. Ні вдень, ні вночі опадів синоптики тут не прогнозують. Температура буде дещо нижчою, ніж на Сході – +23...+25 градусів.
У Києві буде сухо, сонячно та дещо спекотно. Денна температура повітря коливатиметься у межах +24...+26 градусів. Можлива хмарність, проте дощів не буде.
Як зазначила синоптикиня Наталка Діденко, суху сонячну погоду в Україні 12 серпня визначатиме циклон Ельфі. На Сході ж і Півдні України дощі творитимуть залишки атмосферного фронту.
Прогноз погоди у містах України на 12 серпня
Ужгород – +25...+27
Львів – +23...+25
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +24...+26
Чернівці – +24...+26
Хмельницький – +24...+26
Луцьк – +23...+25
Рівне – +24...+26
Житомир – +24...+26
Вінниця – +25...+27
Одеса – +28...+30
Миколаїв – +28...+30
Херсон – +28...+30
Сімферополь – +28...+30
Кропивницький – +25...+27
Черкаси – +25...+27
Чернігів – +25...+27
Суми – +26...+28
Полтава – +26...+28
Дніпро – +25...+27
Запоріжжя – +26...+28
Донецьк – +27...+29
Луганськ – +28...+30
Харків – +28...+30
Київ – +24...+26
Погода в Україні 12 серпня / Скриншот сайту Укргідрометцентру