12 серпня частину регіонів накриють грози, подекуди будуть шквали до 15 – 20 метрів на секунду. Через це у ДСНС оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

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Жовтий рівень означає, що погодні умови будуть потенційно небезпечними. Синоптики закликають проявляти максимальну обережність, перебуваючи за межами дому. Існують ще помаранчевий та червоний рівні загрози – небезпечний та вкрай небезпечний відповідно.

За даними Укргідрометцентру, 12 серпня грози охоплять :

Харківщину;

Луганщину;

Донеччину;

Дніпропетровщину;

Херсонщину;

Запорізьку область;

окупований Крим.



Частину України 12 серпня накриє негода / Карта Укргідрометцентру

Зазначимо, що рятувальники оголошують жовтий рівень небезпечності у згаданих регіонах вже другий день поспіль. 11 серпня, окрім гроз, застерегли про град та шквали.

Пожежна небезпека в Україні

Водночас у ДСНС попередили й про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у низці українських регіонів. 12 серпня він переважатиме:

на Київщині, Сумщині та Полтавщині;

у всіх областях на Сході.

Клімат України змінюється

Кліматолог Світлана Краковська напередодні розповіла, як може зміниться клімат в Україні у найближчі 20 – 30 років. За її словами, зими стануть дуже теплими, ймовірно – без істотних опадів. Коли випадатиме сніг, лежатиме він недовго. Натомість літо триватиме ледь не пів року. Все тому, що темпи потепління в Україні перевищують середні темпи по усій Європі.