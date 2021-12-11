Будет тепло, в половине областей будут идти дожди и мокрый снег: прогноз погоды на 12 декабря
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в воскресенье, 12 декабря, будет теплой – столбики термометров будут достигать от +2 до 13 градусов. В западных и северных областях ожидают дождь и мокрый снег, на остальных территориях будет сухо.
Синоптики прогнозируют в Украине теплую погоду днем 12 декабря. Мороз возможен только ночью – на Западе и Востоке.
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Погода в регионах: чего ожидать
Погода разделит страну на две части – в одной будут падать дожди и мокрый снег, в другой будет сухо и солнечно. Зонты понадобятся жителям западных, северных, а также части центральных и южных регионов.
Температура воздуха будет колебаться от +1 до + 13 градусов. Свежее всего будет на Западе – +2...+ 4 градуса, теплее всего на Юге – +6...+ 10 градусов, в Крыму столбики термометров местами будут достигать +13 градусов.
Кроме этого, синоптики предупреждают жителей западных областей о густом тумане утром, видимость составит 200 – 500 метров.
В Киеве будет сухо и солнечно, воздух прогреется до +6...+8 градусов.
Погода в городах Украины 12 декабря
Ужгород – +3...+5
Львов – + 2...+4
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – + 2...+4
Черновцы – + 2...+4
Хмельницкий – + 2...+4
Луцк – +2...+4
Ровно – + 2...+4
Житомир – + 5...+7
Винница – + 6...+8
Одесса – + 8...+10
Николаев – + 6...+8
Херсон – + 6...+8
Симферополь – + 11...+13
Кропивницкий – +6...+8
Черкассы – + 6...+8
Чернигов – + 5...+7
Сумы – + 2...+4
Полтава – + 5...+7
Днепр – + 5...+7
Запорожье – + 5...+7
Донецк – + 2...+4
Луганск – + 2...+4
Харьков – + 2...+4
Киев – + 6...+8
Погода в Украине 12 декабря / Карта Укргидрометцентра
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