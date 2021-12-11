Будет тепло, в половине областей будут идти дожди и мокрый снег: прогноз погоды на 12 декабря

Погода в Украине в воскресенье, 12 декабря, будет теплой – столбики термометров будут достигать от +2 до 13 градусов. В западных и северных областях ожидают дождь и мокрый снег, на остальных территориях будет сухо.

Синоптики прогнозируют в Украине теплую погоду днем 12 декабря. Мороз возможен только ночью – на Западе и Востоке.

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Погода в регионах: чего ожидать

Погода разделит страну на две части – в одной будут падать дожди и мокрый снег, в другой будет сухо и солнечно. Зонты понадобятся жителям западных, северных, а также части центральных и южных регионов.

Температура воздуха будет колебаться от +1 до + 13 градусов. Свежее всего будет на Западе – +2...+ 4 градуса, теплее всего на Юге – +6...+ 10 градусов, в Крыму столбики термометров местами будут достигать +13 градусов.

Кроме этого, синоптики предупреждают жителей западных областей о густом тумане утром, видимость составит 200 – 500 метров.

В Киеве будет сухо и солнечно, воздух прогреется до +6...+8 градусов.

Погода в городах Украины 12 декабря

Ужгород – +3...+5

Львов – + 2...+4

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – + 2...+4

Черновцы – + 2...+4

Хмельницкий – + 2...+4

Луцк – +2...+4

Ровно – + 2...+4

Житомир – + 5...+7

Винница – + 6...+8

Одесса – + 8...+10

Николаев – + 6...+8

Херсон – + 6...+8

Симферополь – + 11...+13

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – + 6...+8

Чернигов – + 5...+7

Сумы – + 2...+4

Полтава – + 5...+7

Днепр – + 5...+7

Запорожье – + 5...+7

Донецк – + 2...+4

Луганск – + 2...+4

Харьков – + 2...+4

Киев – + 6...+8



Погода в Украине 12 декабря / Карта Укргидрометцентра

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