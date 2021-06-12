Прогноз погоды на 12 июня: в Украину придет летнее тепло, но местами дожди и грозы

Погода в Украине в субботу, 12 июня, будет теплой, но облачной и дождливой. В большинстве регионов прогнозируют грозы.

В Центре и на Юге страны будет солнечно. Максимальная температура в Украине будет +24...+26 градусов.

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Погода в регионах Украины

На всей территории Украины 12 июня днем температура прогреется до +21...+25 градусов. Ночью будет значительно прохладнее – в среднем +11...+15 градусов.

Несмотря на тепло, Украину снова накроют дожди. В восточных областях и в Херсоне прогнозируют дожди с грозами. В частности непогода будет в:

Херсонской,

Полтавской,

Харьковской,

Днепровской,

Запорожской,

Донецкой,

Луганской областях.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в этих регионах, кроме грозовых дождей, возможны шквалы ветра и град. Однако в Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях и в Крыму будет солнечно.

Грозовых осадков будет хватать, однако вдоль полосы Черниговщина – Киевщина – Черкасщина – Одесщина и в Крыму будет много солнца, будет преобладать сухая погода. Поэтому, если хотите куда-то рвануть – уже сегодня стоит изучать, что может заинтересовать в этих регионах,

– рассказала синоптик.

Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 12 июня:

Ужгород – +23...+25

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +22...+24

Черновцы – +21...+23

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +23...+25

Ровне – +23...+25

Житомир – +23...+25

Винница – +23...+25

Одесса – +24...+26

Николаев – +24...+26

Херсон – +23...+25

Симферополь – +24...+26

Кропивницкий – +23...+25

Черкассы – +23...+25

Чернигов – +23...+25

Сумы – +22...+24

Полтава – +23...+25

Днепр – +23...+25

Запорожье – +23...+25

Донецк – +23...+25

Луганск – +23...+25

Харьков – +22...+24

Киев – +24...+26



Прогноз погоды на 12 июня / Карта Укргидрометцентра