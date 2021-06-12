Прогноз погоды на 12 июня: в Украину придет летнее тепло, но местами дожди и грозы

Погода в Украине в субботу, 12 июня, будет теплой, но облачной и дождливой. В большинстве регионов прогнозируют грозы.
В Центре и на Юге страны будет солнечно. Максимальная температура в Украине будет +24...+26 градусов.
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Погода в регионах Украины
На всей территории Украины 12 июня днем температура прогреется до +21...+25 градусов. Ночью будет значительно прохладнее – в среднем +11...+15 градусов.
Несмотря на тепло, Украину снова накроют дожди. В восточных областях и в Херсоне прогнозируют дожди с грозами. В частности непогода будет в:
- Херсонской,
- Полтавской,
- Харьковской,
- Днепровской,
- Запорожской,
- Донецкой,
- Луганской областях.
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в этих регионах, кроме грозовых дождей, возможны шквалы ветра и град. Однако в Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях и в Крыму будет солнечно.
Грозовых осадков будет хватать, однако вдоль полосы Черниговщина – Киевщина – Черкасщина – Одесщина и в Крыму будет много солнца, будет преобладать сухая погода. Поэтому, если хотите куда-то рвануть – уже сегодня стоит изучать, что может заинтересовать в этих регионах,
– рассказала синоптик.
Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 12 июня:
Ужгород – +23...+25
Львов – +22...+24
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +22...+24
Черновцы – +21...+23
Хмельницкий – +22...+24
Луцк – +23...+25
Ровне – +23...+25
Житомир – +23...+25
Винница – +23...+25
Одесса – +24...+26
Николаев – +24...+26
Херсон – +23...+25
Симферополь – +24...+26
Кропивницкий – +23...+25
Черкассы – +23...+25
Чернигов – +23...+25
Сумы – +22...+24
Полтава – +23...+25
Днепр – +23...+25
Запорожье – +23...+25
Донецк – +23...+25
Луганск – +23...+25
Харьков – +22...+24
Киев – +24...+26
Прогноз погоды на 12 июня / Карта Укргидрометцентра