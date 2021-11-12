Днем до +13 градусов, ночью – до -5: прогноз погоды на 13 ноября.

Погода в Украине в субботу, 13 ноября, будет прохладной, но солнечной. Синоптики прогнозируют рост температуры днем до +13 градусов.

В то же время сообщается, что ночью столбики термометров опустятся до -5 градусов. Заморозков следует ожидать на Сумщине, Закарпатье, Прикарпатье и Буковине.

Читатацте также Какой будет погода на Новый год и Рождество: прогноз от синоптиков

Погода в областях Украины

В западных областях прогнозируют благоприятную погоду. Отметки на термометрах покажут +6...+11 градусов. На Востоке также без дождей, но несколько прохладнее – +4…+8 градусов.

В северных регионах синоптики информируют о солнце. Температура составит +5…+7 градусов. На Юге – сухо, там следует ожидать небольшого потепления +8…+13 градусов.

В Киеве в субботу, 13 ноября, предполагается солнечная погода и до +5…+7 градусов.

Погода в городах Украины 13 ноября

Ужгород – +9...+11

Львов – +8...+10

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +7...+9

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – +7...+9

Ровно – +6...+8

Житомир – +6...+8

Винница – +8...+10

Одесса – +8...+10

Николаев – +8...+10

Херсон – +9...+11

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – +6...+8

Чернигов – +5...+7

Суммы – +4...+6

Полтава – +6...+8

Днепр – +7...+9

Запорожье – +7...+9

Донецк – +6...+8

Луганск – +6...+8

Харьков – +6...+8

Киев – +5...+7



Погода в Украине 13 ноября / Данные Укргидрометцентра