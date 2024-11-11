Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 12 ноября

Так, синоптики 12 ноября прогнозируют день без осадков, только в Карпатах днем небольшой мокрый снег с дождем. Кроме этого, в большинстве западных областей ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться в пределах от +3 градусов тепла до -2 градусов, днем отметки будут позировать +2...+7. На юге страны будет несколько теплее: ночью 0...+5, а днем +6...+11.

Температура в областных центрах

  • Киев +4...+6
  • Ужгород +4...+6
  • Львов +3...+5
  • Ивано-Франковск +3...+5
  • Тернополь +3...+5
  • Черновцы +3...+5
  • Хмельницкий +3....+5
  • Луцк +3...+5
  • Ровно +3...+5
  • Житомир +4...+6
  • Винница +4...+6
  • Одесса +6...+8
  • Николаев +6...+8
  • Херсон +7...+9
  • Симферополь +8...+10
  • Кропивницкий +4...+6
  • Черкассы +4...+6
  • Чернигов +4...+6
  • Сумы +4...+6
  • Полтава +4...+6
  • Днепр +5...+7
  • Запорожье +6...+8
  • Донецк +5...+7
  • Луганск +4...+6
  • Харьков +4...+6

Прогноз погоды на 12 ноября / фото Укргидрометцентр