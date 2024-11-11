Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 12 листопада

Так, синоптики 12 листопада прогнозують день без опадів, лише у Карпатах вдень невеликий мокрий сніг з дощем. Окрім цього, в більшості західних областей вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься в межах від +3 градусів тепла до -2 градусів, вдень позначки позуватимуть +2...+7. На півдні країни буде дещо тепліше: вночі 0...+5, а вдень +6...+11.

Температура в обласних центрах

  • Київ +4...+6
  • Ужгород +4...+6
  • Львів +3...+5
  • Івано-Франківськ +3...+5
  • Тернопіль +3...+5
  • Чернівці +3...+5
  • Хмельницький +3...+5
  • Луцьк +3...+5
  • Рівне +3...+5
  • Житомир +4...+6
  • Вінниця +4...+6
  • Одеса +6...+8
  • Миколаїв +6...+8
  • Херсон +7...+9
  • Сімферополь +8...+10
  • Кропивницький +4...+6
  • Черкаси +4...+6
  • Чернігів +4...+6
  • Суми +4...+6
  • Полтава +4...+6
  • Дніпро +5...+7
  • Запоріжжя +6...+8
  • Донецьк +5...+7
  • Луганськ +4...+6
  • Харків +4...+6

Прогноз погоди на 12 листопада / фото Укргідрометцентр