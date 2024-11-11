Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 12 листопада

Так, синоптики 12 листопада прогнозують день без опадів, лише у Карпатах вдень невеликий мокрий сніг з дощем. Окрім цього, в більшості західних областей вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься в межах від +3 градусів тепла до -2 градусів, вдень позначки позуватимуть +2...+7. На півдні країни буде дещо тепліше: вночі 0...+5, а вдень +6...+11.

Температура в обласних центрах

Київ +4...+6

Ужгород +4...+6

Львів +3...+5

Івано-Франківськ +3...+5

Тернопіль +3...+5

Чернівці +3...+5

Хмельницький +3...+5

Луцьк +3...+5

Рівне +3...+5

Житомир +4...+6

Вінниця +4...+6

Одеса +6...+8

Миколаїв +6...+8

Херсон +7...+9

Сімферополь +8...+10

Кропивницький +4...+6

Черкаси +4...+6

Чернігів +4...+6

Суми +4...+6

Полтава +4...+6

Дніпро +5...+7

Запоріжжя +6...+8

Донецьк +5...+7

Луганськ +4...+6

Харків +4...+6

Прогноз погоди на 12 листопада / фото Укргідрометцентр