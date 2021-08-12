Прогноз погоды на 13 августа: почти по всей Украине будет солнечная погода

Погода в Украине в пятницу, 13 августа, будет одинаковой почти во всех регионах. В целом на территории страны будет сухо, однако на Востоке и в оккупированном Крыму синоптики прогнозируют грозы.

По всей территории Украины температура воздуха будет колебаться в пределах +23...+28 градусов. На большинстве территории страны день пройдет без осадков.

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Прогноз погоды по регионам

На востоке Украины, в частности в Луганской и Запорожской областях, синоптики днем прогнозируют грозы. В то же время в оккупированном Крыму и в Донецкой области осадки ожидают и днем, и ночью.

При этом на Западе, Севере, Юге и в Центре весь день будет солнечная погода. Температура воздуха прогреется до комфортных + 25...+28 градусов.

В Киеве также будет хорошая и солнечная погода. Столбики термометров покажут +25...+27 градусов. Осадков не предвидится.

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что такая погода продержится в Украине до конца выходных, пока на смену ей не придет жара.

Погода в городах Украины на 13 августа

Ужгород – + 25...+27

Львов – + 23...+25

ИваноФранковск – +23...+25

Тернополь – + 23...+25

Черновцы – + 24...+26

Хмельницкий – + 24...+26

Луцк – + 23...+25

Ровно – + 23...+25

Житомир – +24...+26

Винница – + 24...+26

Одесса – + 27...+29

Николаев – + 27...+29

Херсон – + 26...+28

Симферополь – + 25...+27

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – + 25...+27

Чернигов – + 25...+27

Сумы – + 25...+27

Полтава – + 25...+27

Днепр – + 26...+28

Запорожье – + 25...+27

Донецк – + 24...+26

Луганск – + 25...+27

Харьков – + 25...+27

Киев – + 25...+27



Погода в Украине 13 августа / Скриншот из Укргидрометцентра