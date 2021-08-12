По всій території України температура повітря коливатиметься в межах +23...+28 градусів. На більшості території країни день мине без опадів.

Важливо В Україну суне "африканська спека": синоптики попереджають про небезпеку

Прогноз погоди по регіонах

На сході України, зокрема у Луганській та Запорізькій областях, синоптики вдень прогнозують грози. Водночас в окупованому Криму та в Донецькій області опади очікують і вдень, і вночі.

Натомість на Заході, Півночі, Півдні та в Центрі увесь день буде сонячна погода. Температура повітря прогріється до комфортних +25...+28 градусів.

У Києві також буде гарна і сонячна погода. Стовпчики термометрів покажуть +25...+27 градусів. Опадів не передбачають.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що така погода протримається в Україні до кінця вихідних, поки на зміну їй не прийде спека.

Погода в містах України на 13 серпня

Ужгород – +25...+27

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +23...+25

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +24...+26

Луцьк – +23...+25

Рівне – +23...+25

Житомир – +24...+26

Вінниця – +24...+26

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +27...+29

Херсон – +26...+28

Сімферополь – +25...+27

Кропивницький – +25...+27

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +25...+27

Суми – +25...+27

Полтава – +25...+27

Дніпро – +26...+28

Запоріжжя – +25...+27

Донецьк – +24...+26

Луганськ – +25...+27

Харків – +25...+27

Київ – +25...+27



Погода в україні 13 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру