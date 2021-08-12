По всій території України температура повітря коливатиметься в межах +23...+28 градусів. На більшості території країни день мине без опадів.
Важливо В Україну суне "африканська спека": синоптики попереджають про небезпеку
Прогноз погоди по регіонах
На сході України, зокрема у Луганській та Запорізькій областях, синоптики вдень прогнозують грози. Водночас в окупованому Криму та в Донецькій області опади очікують і вдень, і вночі.
Натомість на Заході, Півночі, Півдні та в Центрі увесь день буде сонячна погода. Температура повітря прогріється до комфортних +25...+28 градусів.
У Києві також буде гарна і сонячна погода. Стовпчики термометрів покажуть +25...+27 градусів. Опадів не передбачають.
Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що така погода протримається в Україні до кінця вихідних, поки на зміну їй не прийде спека.
Погода в містах України на 13 серпня
Ужгород – +25...+27
Львів – +23...+25
Івано-Франківськ – +23...+25
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +24...+26
Хмельницький – +24...+26
Луцьк – +23...+25
Рівне – +23...+25
Житомир – +24...+26
Вінниця – +24...+26
Одеса – +27...+29
Миколаїв – +27...+29
Херсон – +26...+28
Сімферополь – +25...+27
Кропивницький – +25...+27
Черкаси – +25...+27
Чернігів – +25...+27
Суми – +25...+27
Полтава – +25...+27
Дніпро – +26...+28
Запоріжжя – +25...+27
Донецьк – +24...+26
Луганськ – +25...+27
Харків – +25...+27
Київ – +25...+27
Погода в україні 13 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру