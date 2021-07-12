Прогноз погоды на 13 июля: жару на недолго перебьют грозы
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине во вторник, 13 июля, будет и в дальнейшем жаркой. Впрочем, в большинстве регионов синоптики прогнозируют ливни и осадки днем, и ночью.
В большинстве областей Украины жара спадет на незначительные 1 – 2 градуса. Впрочем, прохлады ждать не стоит: в основном столбики термометров будут показывать более +30.
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Погода в Украине 13 июля
Грозы и ливни буквально поделят Украину пополам. На Востоке и в Крыму будет облачно с прояснениями и без осадков в течение всех суток. Температура воздуха в среднем +29 ... +32 градуса, что на несколько отметок ниже, чем прошедшие сутки.
Между тем на Западе, и в центральных областях будут господствовать грозы. В Винницкой, Житомирской и Черкасской областях осадки пройдут и днем, и ночью. В западных областях дожди прогнозируют лишь днем. Ветер 5 – 10 метров в секунду, возможны грозы.
В Киеве днем облачно и осадки. Синоптики прогнозируют здесь грозы. Столбики термометров достигнут +30 ... +32 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на Вторник, 13 июля
Ужгород – +30 ... +32
Львов – +27 ... +29
Ивано-Франковск – +27 ... +29
Тернополь – +27 ... +29
Черновцы – +27 ... +29
Хмельницкий – +27 ... +29
Луцк – 28 ... +30
Ровно – +27 ... +29
Житомир – +27 ... +29
Винница – +27 ... +29
Одесса – +29 ... +31
Николаев – +30 ... +32
Херсон – +30 ... +32
Симферополь – +30 ... +32
Кропивницкий – +29 ... +31
Черкассы – +29 ... +31
Чернигов – +30 ... +32
Суммы – +30 ... +32
Полтава – +29 ... +31
Днепр – +29 ... +31
Запорожье – +30 ... +32
Донецк – +30 ... +32
Луганск – +30 ... +32
Харьков – +30 ... +32
Киев – +30 ... +32