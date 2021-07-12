Прогноз погоды на 13 июля: жару на недолго перебьют грозы

Погода в Украине во вторник, 13 июля, будет и в дальнейшем жаркой. Впрочем, в большинстве регионов синоптики прогнозируют ливни и осадки днем, и ночью.

В большинстве областей Украины жара спадет на незначительные 1 – 2 градуса. Впрочем, прохлады ждать не стоит: в основном столбики термометров будут показывать более +30.

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Погода в Украине 13 июля

Грозы и ливни буквально поделят Украину пополам. На Востоке и в Крыму будет облачно с прояснениями и без осадков в течение всех суток. Температура воздуха в среднем +29 ... +32 градуса, что на несколько отметок ниже, чем прошедшие сутки.

Между тем на Западе, и в центральных областях будут господствовать грозы. В Винницкой, Житомирской и Черкасской областях осадки пройдут и днем, и ночью. В западных областях дожди прогнозируют лишь днем. Ветер 5 – 10 метров в секунду, возможны грозы.

В Киеве днем ​​облачно и осадки. Синоптики прогнозируют здесь грозы. Столбики термометров достигнут +30 ... +32 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на Вторник, 13 июля

Ужгород – +30 ... +32

Львов – +27 ... +29

Ивано-Франковск – +27 ... +29

Тернополь – +27 ... +29

Черновцы – +27 ... +29

Хмельницкий – +27 ... +29

Луцк – 28 ... +30

Ровно – +27 ... +29

Житомир – +27 ... +29

Винница – +27 ... +29

Одесса – +29 ... +31

Николаев – +30 ... +32

Херсон – +30 ... +32

Симферополь – +30 ... +32

Кропивницкий – +29 ... +31

Черкассы – +29 ... +31

Чернигов – +30 ... +32

Суммы – +30 ... +32

Полтава – +29 ... +31

Днепр – +29 ... +31

Запорожье – +30 ... +32

Донецк – +30 ... +32

Луганск – +30 ... +32

Харьков – +30 ... +32

Киев – +30 ... +32

Прогноз погоды в городах Украины на 13 июля / Скриншот с сайта Укргидрометцентра