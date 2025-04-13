В Украине постепенно теплеет: прогноз погоды на 14 апреля
- В Украине 14 апреля ожидается потепление с переменной облачностью и без осадков, кроме возможного небольшого дождя на Западе.
- Температура в областных центрах будет колебаться от +11 до +17 градусов, в зависимости от региона.
Погода в Украине в понедельник, 14 апреля, наконец-то будет теплой. В этот день украинцы будут видеть на небе солнце, а осадков не ожидается.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. Заметим, что ночью в некоторых областях еще будут заморозки.
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Какой будет погода 14 апреля
В Украине наконец наступит потепление после аномально холодного начала апреля. В понедельник будет тепло, ожидается переменная облачность. Синоптики не прогнозируют осадков на большинстве территории. Небольшой дождь может пойти только утром и днем во Львовской и Закарпатской областях.
Ветер будет преимущественно с южного направления и будет достигать 7 – 12 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +1...+6 градусов. Во всех областях, кроме большинства западных, на поверхности почвы будут заморозки 0...-5 градусов.
Днем в Украине прогнозируют от 13 до 18 градусов тепла. В Карпатах и на побережье морей будет от 8 до 13 градусов тепла.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +15...+17;
- Ужгород +14...+16;
- Львов +13...+15;
- Ивано-Франковск +12...+14;
- Тернополь +13...+15;
- Черновцы +13...+15;
- Хмельницкий +14...+16;
- Луцк +13...+15;
- Ровно +14...+16;
- Житомир +15...+17;
- Винница +14...+16;
- Одесса +11...+13;
- Николаев +13...+15;
- Херсон +14...+16;
- Симферополь +14...+16;
- Кропивницкий +14...+16;
- Черкассы +14...+16;
- Чернигов +15...+17;
- Сумы +15...+17;
- Полтава +15...+17;
- Днепр +15...+17;
- Запорожье +14...+16;
- Донецк +15...+17;
- Луганск +15...+17;
- Харьков +15...+17.