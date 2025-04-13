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24 Канал Новости Украины В Украине постепенно теплеет: прогноз погоды на 14 апреля
13 апреля, 15:47
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В Украине постепенно теплеет: прогноз погоды на 14 апреля

Дарья Смородская
Основні тези
  • В Украине 14 апреля ожидается потепление с переменной облачностью и без осадков, кроме возможного небольшого дождя на Западе.
  • Температура в областных центрах будет колебаться от +11 до +17 градусов, в зависимости от региона.

Погода в Украине в понедельник, 14 апреля, наконец-то будет теплой. В этот день украинцы будут видеть на небе солнце, а осадков не ожидается.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. Заметим, что ночью в некоторых областях еще будут заморозки.

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Какой будет погода 14 апреля

В Украине наконец наступит потепление после аномально холодного начала апреля. В понедельник будет тепло, ожидается переменная облачность. Синоптики не прогнозируют осадков на большинстве территории. Небольшой дождь может пойти только утром и днем во Львовской и Закарпатской областях.

Ветер будет преимущественно с южного направления и будет достигать 7 – 12 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +1...+6 градусов. Во всех областях, кроме большинства западных, на поверхности почвы будут заморозки 0...-5 градусов.

Днем в Украине прогнозируют от 13 до 18 градусов тепла. В Карпатах и на побережье морей будет от 8 до 13 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев +15...+17;
  • Ужгород +14...+16;
  • Львов +13...+15;
  • Ивано-Франковск +12...+14;
  • Тернополь +13...+15;
  • Черновцы +13...+15;
  • Хмельницкий +14...+16;
  • Луцк +13...+15;
  • Ровно +14...+16;
  • Житомир +15...+17;
  • Винница +14...+16;
  • Одесса +11...+13;
  • Николаев +13...+15;
  • Херсон +14...+16;
  • Симферополь +14...+16;
  • Кропивницкий +14...+16;
  • Черкассы +14...+16;
  • Чернигов +15...+17;
  • Сумы +15...+17;
  • Полтава +15...+17;
  • Днепр +15...+17;
  • Запорожье +14...+16;
  • Донецк +15...+17;
  • Луганск +15...+17;
  • Харьков +15...+17.

Прогноз погоды на 14 апреля / Карта Укргидрометцентра