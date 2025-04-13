В Украине постепенно теплеет: прогноз погоды на 14 апреля

Погода в Украине в понедельник, 14 апреля, наконец-то будет теплой. В этот день украинцы будут видеть на небе солнце, а осадков не ожидается.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. Заметим, что ночью в некоторых областях еще будут заморозки.

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Какой будет погода 14 апреля

В Украине наконец наступит потепление после аномально холодного начала апреля. В понедельник будет тепло, ожидается переменная облачность. Синоптики не прогнозируют осадков на большинстве территории. Небольшой дождь может пойти только утром и днем во Львовской и Закарпатской областях.

Ветер будет преимущественно с южного направления и будет достигать 7 – 12 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +1...+6 градусов. Во всех областях, кроме большинства западных, на поверхности почвы будут заморозки 0...-5 градусов.

Днем в Украине прогнозируют от 13 до 18 градусов тепла. В Карпатах и на побережье морей будет от 8 до 13 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +15...+17;

Ужгород +14...+16;

Львов +13...+15;

Ивано-Франковск +12...+14;

Тернополь +13...+15;

Черновцы +13...+15;

Хмельницкий +14...+16;

Луцк +13...+15;

Ровно +14...+16;

Житомир +15...+17;

Винница +14...+16;

Одесса +11...+13;

Николаев +13...+15;

Херсон +14...+16;

Симферополь +14...+16;

Кропивницкий +14...+16;

Черкассы +14...+16;

Чернигов +15...+17;

Сумы +15...+17;

Полтава +15...+17;

Днепр +15...+17;

Запорожье +14...+16;

Донецк +15...+17;

Луганск +15...+17;

Харьков +15...+17.

Прогноз погоды на 14 апреля / Карта Укргидрометцентра