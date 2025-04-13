Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр. Зауважимо, що вночі в деяких областях ще будуть заморозки.

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Якою буде погода 14 квіня

В Україні нарешті настане потепління після аномально холодного початку квітня. У понеділок буде тепло, очікується мінлива хмарність. Синоптики не прогнозують опадів на більшості території. Невеликий дощ може піти лише вранці та вдень у Львівській та Закарпатській областях.

Вітер буде переважно з південного напрямку та сягатиме 7 – 12 метрів за секунду. Уночі температура повітря складатиме +1...+6 градусів. У всіх областях, окрім більшості західних, на поверхні грунту будуть заморозки 0...-5 градусів.

Удень в Україні прогнозують від 13 до 18 градусів тепла. У Карпатах та на узбережжі морів буде від 8 до 13 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +15...+17;
  • Ужгород +14...+16;
  • Львів +13...+15;
  • Івано-Франківськ +12...+14;
  • Тернопіль +13...+15;
  • Чернівці +13...+15;
  • Хмельницький +14...+16;
  • Луцьк +13...+15;
  • Рівне +14...+16;
  • Житомир +15...+17;
  • Вінниця +14...+16;
  • Одеса +11...+13;
  • Миколаїв +13...+15;
  • Херсон +14...+16;
  • Сімферополь +14...+16;
  • Кропивницький +14...+16;
  • Черкаси +14...+16;
  • Чернігів +15...+17;
  • Суми +15...+17;
  • Полтава +15...+17;
  • Дніпро +15...+17;
  • Запоріжжя +14...+16;
  • Донецьк +15...+17;
  • Луганськ +15...+17;
  • Харків +15...+17.

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