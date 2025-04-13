Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр. Зауважимо, що вночі в деяких областях ще будуть заморозки.
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Якою буде погода 14 квіня
В Україні нарешті настане потепління після аномально холодного початку квітня. У понеділок буде тепло, очікується мінлива хмарність. Синоптики не прогнозують опадів на більшості території. Невеликий дощ може піти лише вранці та вдень у Львівській та Закарпатській областях.
Вітер буде переважно з південного напрямку та сягатиме 7 – 12 метрів за секунду. Уночі температура повітря складатиме +1...+6 градусів. У всіх областях, окрім більшості західних, на поверхні грунту будуть заморозки 0...-5 градусів.
Удень в Україні прогнозують від 13 до 18 градусів тепла. У Карпатах та на узбережжі морів буде від 8 до 13 градусів тепла.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +15...+17;
- Ужгород +14...+16;
- Львів +13...+15;
- Івано-Франківськ +12...+14;
- Тернопіль +13...+15;
- Чернівці +13...+15;
- Хмельницький +14...+16;
- Луцьк +13...+15;
- Рівне +14...+16;
- Житомир +15...+17;
- Вінниця +14...+16;
- Одеса +11...+13;
- Миколаїв +13...+15;
- Херсон +14...+16;
- Сімферополь +14...+16;
- Кропивницький +14...+16;
- Черкаси +14...+16;
- Чернігів +15...+17;
- Суми +15...+17;
- Полтава +15...+17;
- Дніпро +15...+17;
- Запоріжжя +14...+16;
- Донецьк +15...+17;
- Луганськ +15...+17;
- Харків +15...+17.