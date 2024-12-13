Мороз до -14 и гололедица: прогноз погоды на 14 декабря

Суббота 14 декабря пройдет в Украине почти без осадков. При этом в некоторых областях ожидается мороз до -14.

Также в этот день будет переменная облачность. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 14 декабря

По прогнозу синоптиков, в субботу ожидается лишь небольшой снег в Карпатах. На остальной территории Украины – без осадков.

На дорогах местами будет гололедица.

Ветер в этот день прогнозируется северо-западный с переходом на юго-западный, скорость 5 – 10 метров в секунду.

Ночью столбики термометров опустятся на 9 – 14 градусов мороза, а днем они будут показывать 1 – 6 градусов мороза. В то же время на юге и крайнем западе Украины ночью будет 3 – 8 ниже нуля, а днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах

Киев -5 – -3

Ужгород 0 – +2

Львов -3 – -1

Ивано-Франковск -3 – -1

Тернополь -3 – -1

Черновцы -3 – -1

Хмельницкий -4 – -2

Луцк -3 – -1

Ровно -3 – -1

Житомир -5 – -3

Винница -4 – -2

Одесса +1 – +3

Николаев 0 – +2

Херсон 0 – +2

Симферополь 0 – +2

Кропивницкий -4 – -2

Черкассы -4 – -2

Чернигов -5 – -3

Сумы -4 – -2

Полтава -4 – -2

Днепр -4 – -2

Запорожье 0 – +2

Донецк -4 – -2

Луганск -5 – -3

Харьков -4 – -2

Прогноз погоды на 14 декабря / Укргидрометцентр