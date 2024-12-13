Мороз до -14 и гололедица: прогноз погоды на 14 декабря
Суббота 14 декабря пройдет в Украине почти без осадков. При этом в некоторых областях ожидается мороз до -14.
Также в этот день будет переменная облачность. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода 14 декабря
По прогнозу синоптиков, в субботу ожидается лишь небольшой снег в Карпатах. На остальной территории Украины – без осадков.
На дорогах местами будет гололедица.
Ветер в этот день прогнозируется северо-западный с переходом на юго-западный, скорость 5 – 10 метров в секунду.
Ночью столбики термометров опустятся на 9 – 14 градусов мороза, а днем они будут показывать 1 – 6 градусов мороза. В то же время на юге и крайнем западе Украины ночью будет 3 – 8 ниже нуля, а днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев -5 – -3
- Ужгород 0 – +2
- Львов -3 – -1
- Ивано-Франковск -3 – -1
- Тернополь -3 – -1
- Черновцы -3 – -1
- Хмельницкий -4 – -2
- Луцк -3 – -1
- Ровно -3 – -1
- Житомир -5 – -3
- Винница -4 – -2
- Одесса +1 – +3
- Николаев 0 – +2
- Херсон 0 – +2
- Симферополь 0 – +2
- Кропивницкий -4 – -2
- Черкассы -4 – -2
- Чернигов -5 – -3
- Сумы -4 – -2
- Полтава -4 – -2
- Днепр -4 – -2
- Запорожье 0 – +2
- Донецк -4 – -2
- Луганск -5 – -3
- Харьков -4 – -2
Прогноз погоды на 14 декабря / Укргидрометцентр