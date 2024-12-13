Мороз до -14 и гололедица: прогноз погоды на 14 декабря

13 декабря 2024, 16:32
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Автор: София Рожик

Суббота 14 декабря пройдет в Украине почти без осадков. При этом в некоторых областях ожидается мороз до -14.

Также в этот день будет переменная облачность. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 14 декабря

По прогнозу синоптиков, в субботу ожидается лишь небольшой снег в Карпатах. На остальной территории Украины – без осадков.

На дорогах местами будет гололедица.

Ветер в этот день прогнозируется северо-западный с переходом на юго-западный, скорость 5 – 10 метров в секунду.

Ночью столбики термометров опустятся на 9 – 14 градусов мороза, а днем они будут показывать 1 – 6 градусов мороза. В то же время на юге и крайнем западе Украины ночью будет 3 – 8 ниже нуля, а днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев -5 – -3
  • Ужгород 0 – +2
  • Львов -3 – -1
  • Ивано-Франковск -3 – -1
  • Тернополь -3 – -1
  • Черновцы -3 – -1
  • Хмельницкий -4 – -2
  • Луцк -3 – -1
  • Ровно -3 – -1
  • Житомир -5 – -3
  • Винница -4 – -2
  • Одесса +1 – +3
  • Николаев 0 – +2
  • Херсон 0 – +2
  • Симферополь 0 – +2
  • Кропивницкий -4 – -2
  • Черкассы -4 – -2
  • Чернигов -5 – -3
  • Сумы -4 – -2
  • Полтава -4 – -2
  • Днепр -4 – -2
  • Запорожье 0 – +2
  • Донецк -4 – -2
  • Луганск -5 – -3
  • Харьков -4 – -2

Прогноз погоды на 14 декабря / Укргидрометцентр