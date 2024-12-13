Також цього дня буде мінлива хмарність. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 14 грудня

За прогнозом синоптиків, у суботу очікується лише невеликий сніг у Карпатах. На решті території України – без опадів.

На дорогах місцями буде ожеледиця.

Вітер цього дня прогнозується північно-західний з переходом на південно-західний, швидкість 5 – 10 метрів за секунду.

Вночі стовпчики термометрів опустяться до 9 – 14 градусів морозу, а вдень вони показуватимуть 1 – 6 градусів морозу. Водночас на півдні та крайньому заході України вночі буде 3 – 8 нижче нуля, а вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ -5 – -3
  • Ужгород 0 – +2
  • Львів -3 – -1
  • Івано-Франківськ -3 – -1
  • Тернопіль -3 – -1
  • Чернівці -3 – -1
  • Хмельницький -4 – -2
  • Луцьк -3 – -1
  • Рівне -3 – -1
  • Житомир -5 – -3
  • Вінниця -4 – -2
  • Одеса +1 – +3
  • Миколаїв 0 – +2
  • Херсон 0 – +2
  • Сімферополь 0 – +2
  • Кропивницький -4 – -2
  • Черкаси -4 – -2
  • Чернігів -5 – -3
  • Суми -4 – -2
  • Полтава -4 – -2
  • Дніпро -4 – -2
  • Запоріжжя 0 – +2
  • Донецьк -4 – -2
  • Луганськ -5 – -3
  • Харків -4 – -2
Погода 14 грудня

Прогноз погоди на 14 грудня / Укргідрометцентр