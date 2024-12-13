Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

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Сніг в Україні

За прогнозом синоптиків, вночі 13 грудня в більшості областей, вдень на Сході та Південному Сході невеликий сніг. Також в Україні, крім західних областей, пориви північно-західного вітру 15 – 20 метрів на секунду. Вночі -3 – -8 градусів, вдень -1 – -6. Однак, на Закарпатті та Півдні ще близько 0.

У суботу, 14 грудня, в Україні буде переважно без опадів. Втім, вночі вже -9 – -14 градусів, у Карпатах навіть до -17 градусів. Вдень -3 – -8, на Закарпатті, півдні Одещини та в окупованому Криму близько 0 градусів.

Уже 15 грудня опади, ймовірно, накриють всю Україну. Так, очікується невеликий і помірний сніг, вдень на Півдні та Сході з дощем. Вночі -1 – -9 градусів, вдень від -3 до +2 градусів, на Півдні й Південному Сході до +5 градусів.

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Коли буде сніг по всій Україні \ Скриншот з Укргідрометцентру

Також синоптики попередили, що в найближчі три доби на дорогах країни ожеледиця.