Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. В то же время для части областей обещают снег, кое-где он будет с дождем.

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Какая будет погода 14 февраля

По данным Укргидрометцентра, вскоре холодный воздух начнет отступать в восточном направлении, а в Украину переместится более теплая воздушная масса из Западной Европы. Поэтому, в большинстве областей температура повысится, особенно ночью.

В целом погода в Украине будет облачной. Ветер будет двигаться в юго-западном направлении, днем на западе страны – северо-западный, скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

В то же время атмосферный фронт обусловит в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях небольшой снег, на западе с дождем. Температура ночью будет от 0 до 5 градусов мороза, днем от 0 до 5 градусов тепла. На остальной территории без осадков.

Но только в северных, Винницкой и Черкасской областях днем небольшой снег и мокрый снег. В то же время температура ночью будет колебаться от 3 до 8 градусов мороза, на востоке страны ожидают до 13 градусов мороза.

А вот днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в южной части будет от 4 до 9 градусов тепла. На дорогах западных, местами северных, Винницкой и Черкасской областей гололедица.

Погода в областных центрах

Киев 0...+2

Ужгород +3...+5

Львов +1...+3

Ивано-Франковск +2...+4

Тернополь +1...+3

Черновцы +3...+5

Хмельницкий +2...+4

Луцк +1...+3

Ровно +1...+3

Житомир 0....-2

Винница +1...+3

Одесса +6...+8

Николаев +5...+7

Херсон +6...+8

Симферополь +6...+8

Кропивницкий +1...+3

Черкассы +1...+3

Чернигов -1...+1

Сумы 0...-2

Полтава -1...+1

Днепр +2...+4

Запорожье +5...+7

Донецк +2...+4

Луганск +2...+4

Харьков +1...+3.



Прогноз погоды в Украине на 14 февраля 2025 года / Карта Укргидрометцентра