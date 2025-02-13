Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр. В то же время для части областей обещают снег, кое-где он будет с дождем.
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Какая будет погода 14 февраля
По данным Укргидрометцентра, вскоре холодный воздух начнет отступать в восточном направлении, а в Украину переместится более теплая воздушная масса из Западной Европы. Поэтому, в большинстве областей температура повысится, особенно ночью.
В целом погода в Украине будет облачной. Ветер будет двигаться в юго-западном направлении, днем на западе страны – северо-западный, скоростью от 7 до 12 метров в секунду.
В то же время атмосферный фронт обусловит в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях небольшой снег, на западе с дождем. Температура ночью будет от 0 до 5 градусов мороза, днем от 0 до 5 градусов тепла. На остальной территории без осадков.
Но только в северных, Винницкой и Черкасской областях днем небольшой снег и мокрый снег. В то же время температура ночью будет колебаться от 3 до 8 градусов мороза, на востоке страны ожидают до 13 градусов мороза.
А вот днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в южной части будет от 4 до 9 градусов тепла. На дорогах западных, местами северных, Винницкой и Черкасской областей гололедица.
Погода в областных центрах
- Киев 0...+2
- Ужгород +3...+5
- Львов +1...+3
- Ивано-Франковск +2...+4
- Тернополь +1...+3
- Черновцы +3...+5
- Хмельницкий +2...+4
- Луцк +1...+3
- Ровно +1...+3
- Житомир 0....-2
- Винница +1...+3
- Одесса +6...+8
- Николаев +5...+7
- Херсон +6...+8
- Симферополь +6...+8
- Кропивницкий +1...+3
- Черкассы +1...+3
- Чернигов -1...+1
- Сумы 0...-2
- Полтава -1...+1
- Днепр +2...+4
- Запорожье +5...+7
- Донецк +2...+4
- Луганск +2...+4
- Харьков +1...+3.
Прогноз погоды в Украине на 14 февраля 2025 года / Карта Укргидрометцентра