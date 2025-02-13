Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр. Водночас для частини областей обіцяють сніг, подекуди він буде з дощем.

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Яка буде погода 14 лютого

За даними Укргідрометцентру, невдовзі холодне повітря почне відступати у східному напрямку, а до України переміститься тепліша повітряна маса із Західної Європи. Тому, у більшості областей температура підвищиться, особливо вночі.

Загалом погода в Україні буде хмарною. Вітер рухатиметься у південно-західному напрямку, вдень на заході країни – північно-західний, швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду.

Водночас атмосферний фронт зумовить у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях невеликий сніг, на заході з дощем. Температура вночі буде від 0 до 5 градусів морозу, вдень від 0 до 5 градусів тепла. На решті території без опадів.

Але лише в північних, Вінницькій та Черкаській областях вдень невеликий сніг та мокрий сніг. Водночас температура вночі коливатиметься від 3 до 8 градусів морозу, на сході країни очікують до 13 градусів морозу.

А от вдень буде від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, у південній частині буде від 4 до 9 градусів тепла. На дорогах західних, місцями північних, Вінницької та Черкаської областей ожеледиця.

Погода в обласних центрах

Київ 0...+2

Ужгород +3...+5

Львів +1...+3

Івано-Франківськ +2...+4

Тернопіль +1...+3

Чернівці +3...+5

Хмельницький +2...+4

Луцьк +1...+3

Рівне +1...+3

Житомир 0...-2

Вінниця +1...+3

Одеса +6...+8

Миколаїв +5...+7

Херсон +6...+8

Сімферополь +6...+8

Кропивницький +1...+3

Черкаси +1...+3

Чернігів -1...+1

Суми 0...-2

Полтава -1...+1

Дніпро +2...+4

Запоріжжя +5...+7

Донецьк +2...+4

Луганськ +2...+4

Харків +1...+3.



Прогноз погоди в Україні на 14 лютого 2025 року / Карта Укргідрометцентру