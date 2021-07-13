Прогноз погоды на 14 июля: в Украине будет сухо и до + 35 градусов
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в среду, 14 июля, и в дальнейшем будет солнечной и жаркой. Осадков ни в одной из областей не прогнозируют.
Жаркое лето не сдает в Украине своих позиций и радует солнцем и высокими температурами.
Читайте также Синоптик рассказал, когда в Украине ждать "бабье лето"
Погода 14 июля в регионах
Синоптики прогнозируют 14 июля по всей стране сухую и солнечную погоду, дождей не ожидают ни в одном регионе.
Температура воздуха ночью составит + 18...+22 градуса. Зато днем в большинстве областей столбики термометров будут достигать + 31...+35 градусов.
В Киеве будет сухо и жарко – +31...+33 градуса.
По словам синоптика Натальи Диденко, такая жара продлится в Украине еще минимум до конца недели.
Прогноз погоды в городах Украины на среду, 14 июля
Ужгород – + 33...+35
Львов – + 32...+34
Ивано-Франковск – +32...+34
Тернополь – + 31...+33
Черновцы – + 31...+32
Хмельницкий – +31...+33
Луцк – +32...+34
Ровно – + 32...+34
Житомир – +32...+34
Винница – + 32...+34
Одесса – + 31...+33
Николаев – + 32...+34
Херсон – + 32...+34
Симферополь – + 31...+33
Кропивницкий – +32...+34
Черкассы – + 32...+34
Чернигов – + 31...+33
Сумы – + 31...+33
Полтава – + 32...+34
Днепр – + 32...+34
Запорожье – + 31...+33
Донецк – + 31...+33
Луганск – + 32...+34
Харьков – + 33...+35
Киев – + 31...+33