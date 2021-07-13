Прогноз погоды на 14 июля: в Украине будет сухо и до + 35 градусов

Жаркое лето не сдает в Украине своих позиций и радует солнцем и высокими температурами.

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Погода 14 июля в регионах

Синоптики прогнозируют 14 июля по всей стране сухую и солнечную погоду, дождей не ожидают ни в одном регионе.

Температура воздуха ночью составит + 18...+22 градуса. Зато днем в большинстве областей столбики термометров будут достигать + 31...+35 градусов.

В Киеве будет сухо и жарко – +31...+33 градуса.

По словам синоптика Натальи Диденко, такая жара продлится в Украине еще минимум до конца недели.

Прогноз погоды в городах Украины на среду, 14 июля

Ужгород – + 33...+35

Львов – + 32...+34

Ивано-Франковск – +32...+34

Тернополь – + 31...+33

Черновцы – + 31...+32

Хмельницкий – +31...+33

Луцк – +32...+34

Ровно – + 32...+34

Житомир – +32...+34

Винница – + 32...+34

Одесса – + 31...+33

Николаев – + 32...+34

Херсон – + 32...+34

Симферополь – + 31...+33

Кропивницкий – +32...+34

Черкассы – + 32...+34

Чернигов – + 31...+33

Сумы – + 31...+33

Полтава – + 32...+34

Днепр – + 32...+34

Запорожье – + 31...+33

Донецк – + 31...+33

Луганск – + 32...+34

Харьков – + 33...+35

Киев – + 31...+33