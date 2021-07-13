Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что в начале этой осени еще летнее тепло. Однако уже ориентировочно с 11 сентября стоит ожидать похолодания.

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Синоптики прогнозируют прохладную осень

Если коротко – то в сентябре увидим еще 10 дней лета, со второй декады начнутся дожди и похолодает,

– рассказал Леонид Горбань.

Он пояснил, что "бабьего лета" стоит ждать:

в начале третьей декады сентября – возможны два-три дня;

в середине месяца-длительное.

Октябрь будет холодный, но сухой. В конце месяца будут сильные дожди и ночные морозы.

"Холода продлятся и в ноябре, ожидаются дожди и ранний снег", – отметил синоптик.

Погода в Украине: коротко