Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что в начале этой осени еще летнее тепло. Однако уже ориентировочно с 11 сентября стоит ожидать похолодания.
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Синоптики прогнозируют прохладную осень
Если коротко – то в сентябре увидим еще 10 дней лета, со второй декады начнутся дожди и похолодает,
– рассказал Леонид Горбань.
Он пояснил, что "бабьего лета" стоит ждать:
- в начале третьей декады сентября – возможны два-три дня;
- в середине месяца-длительное.
Октябрь будет холодный, но сухой. В конце месяца будут сильные дожди и ночные морозы.
"Холода продлятся и в ноябре, ожидаются дожди и ранний снег", – отметил синоптик.
Погода в Украине: коротко
- 12 июля вечером в Житомире пронесся ураган. Из-за ливня и сильного ветра повалило деревья, подтопило несколько улиц. Кроме того, на мужчину упало дерево.
- В тот же день непогода была в Крыму. В частности, в Балаклаве выпал град размером, как ягоды вишни. Люди убегали и прятались с пляжей. Также град выпал в Севастополе.
- По состоянию на 13 июля, спасатели сообщили, что непогода пронеслась в 8 регионах Украины. В результате 130 населенных пунктов остались без электричества. Спасатели восстанавливают электроснабжение.