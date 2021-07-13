Народний синоптик Леонід Горбань розповів, що на початку цієї осені ще літнє тепло. Проте вже орієнтовно з 11 вересня варто очікувати похолодання.

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Синоптики прогнозують прохолодну осінь

Якщо коротко – то у вересні побачимо ще 10 днів літа, з другої декади почнуться дощі і похолоднішає,

– розповів Леонід Горбань.

Він пояснив, що "бабиного літа" варто чекати:

на початку третьої декади вересня – можливі два-три дні;

в середині місяця – тривале.

Жовтень буде холодний, але сухий. Наприкінці місяця будуть сильні дощі та нічні морози.

"Холоди триватимуть і в листопаді, очікуються дощі і ранній сніг", – зауважив синоптик.

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