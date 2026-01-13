Мороз и снег не отступают: прогноз погоды на 14 января

Среда, 14 января, пройдет почти по всей территории Украины со спокойной, но все еще морозной погодой. В то же время местами возможен снег.

Какой будет погода 14 января?

В этот день будет облачно с прояснениями.

Существенных осадков не прогнозируют. Лишь на крайнем западе страны, в Крыму и Приазовье днем возможен небольшой снег.

Также на западе и севере ночью и утром будет местами туман, а дорогах местами гололедица.

Ветер в этот день прогнозируют переменных направлений со скоростью 3 – 8 метров в секунду.

Температура ночью преимущественно составит -12 – -17, только в северных областях будет до -20.

Дневная температура -8 – -13.

Теплее будет на Закарпатье, юге и юго-востоке страны, где ночью прогнозируют -6 – -11, а днем -2 – -7.

А в Крыму ночная температура составит -1 – -6, дневная – около 0.

Какой будет погода в областных центрах 12 января?

Киев -12...-10

Ужгород -4...-2

Львов -7...-5

Ивано-Франковск -7...-5

Тернополь -8...-6

Черновцы -7...-5

Хмельницкий -9...-7

Луцк -8...-6

Ровно -10...-8

Житомир -10...-8

Винница -9...-7

Одесса -4...-2

Николаев -5...-3

Херсон -4...-2

Симферополь -1...+1

Кропивницкий -7...-5

Черкассы -9...-7

Чернигов -12...-10

Сумы -12...-10

Полтава -9...-7

Днепр -6...-4

Запорожье -4...-2

Донецк -9...-7

Луганск -7...-5

Харьков -9...-7

Прогноз погоды в Украине на 14 января / Карта Укргидрометцентра

