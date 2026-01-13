Мороз и снег не отступают: прогноз погоды на 14 января
Среда, 14 января, пройдет почти по всей территории Украины со спокойной, но все еще морозной погодой. В то же время местами возможен снег.
Какой будет погода 14 января?
В этот день будет облачно с прояснениями.
Существенных осадков не прогнозируют. Лишь на крайнем западе страны, в Крыму и Приазовье днем возможен небольшой снег.
Также на западе и севере ночью и утром будет местами туман, а дорогах местами гололедица.
Ветер в этот день прогнозируют переменных направлений со скоростью 3 – 8 метров в секунду.
Температура ночью преимущественно составит -12 – -17, только в северных областях будет до -20.
Дневная температура -8 – -13.
Теплее будет на Закарпатье, юге и юго-востоке страны, где ночью прогнозируют -6 – -11, а днем -2 – -7.
А в Крыму ночная температура составит -1 – -6, дневная – около 0.
Какой будет погода в областных центрах 12 января?
Киев -12...-10
Ужгород -4...-2
Львов -7...-5
Ивано-Франковск -7...-5
Тернополь -8...-6
Черновцы -7...-5
Хмельницкий -9...-7
Луцк -8...-6
Ровно -10...-8
Житомир -10...-8
Винница -9...-7
Одесса -4...-2
Николаев -5...-3
Херсон -4...-2
Симферополь -1...+1
Кропивницкий -7...-5
Черкассы -9...-7
Чернигов -12...-10
Сумы -12...-10
Полтава -9...-7
Днепр -6...-4
Запорожье -4...-2
Донецк -9...-7
Луганск -7...-5
Харьков -9...-7
Уже 15 января сильные морозы отойдут от западных областей. Но в северных и северо-восточных регионах в ночные часы все еще будет -15 – -23.
Также 18 января снег и мокрый снег в Украине будут чередоваться с дождем. Особенно такие погодные условия будут в южных и западных регионах.