Прогноз погоды на 15 августа: в Украине будет сухо и до +31 градуса

Погода в Украине в воскресенье, 15 августа, будет сухой и жаркой. Столбики термометров поднимутся в среднем до +28... +30 градусов. Небольшие локальные дожди возможны лишь на Донбассе и в Крыму.

На украинцев ждет жаркое воскресенье 15 августа – с высокой температурой воздуха и солнечной погодой.

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Прогноз погоды в регионах

Сухой и солнечный день прогнозируют почти по всем областям. Небольшой локальный дождь может пройти вечером в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму.

Средняя температура воздуха будет колебаться от +24 до +31 градуса. Свежее всего будет в Крыму – +24... +26 градусов, на Донбассе и Запорожье – 25... +27 градусов. Самые высокие отметки на термометрах будут фиксировать на Львовщине, Прикарпатье, Закарпатье, Буковине, Черниговщине, Житомирщине, Николаевщине и Харьковщине – +29... +31 градус.

Существенных порывов ветра тоже не ожидают – до 3 – 8 метров в секунду.

В Киеве и области +29... +31 градус, будет дуть легкий западный ветер.

Погода в городах Украины на 15 августа

Ужгород – +29... +31

Львов – +29... +31

Ивано-Франковск – +29... +31

Тернополь – 28... +30

Черновцы – +29... +31

Хмельницкий – 28... +30

Луцк – +27... +29

Ровно – 28... +30

Житомир – +29... +31

Винница – +27... +29

Одесса – 28... +30

Николаев – +29... +31

Херсон – 28... +30

Симферополь – +24... +26

Кропивницкий – +27... +29

Черкассы – 28... +30

Чернигов – +29... +31

Суммы – 28... +30

Полтава – 28... +30

Днепр – 28... +30

Запорожье – 25... +27

Донецк – 25... +27

Луганск – 25... +27

Харьков – +29... +31

Киев – +29... +31



Погода в Украине 15 августа / Карта Укргидрометцентра