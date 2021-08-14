На українців чекає спекотна неділя 15 серпня – з високою температурою повітря та сонячною погодою.

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Прогноз погоди у регіонах

Сухий та сонячний день прогнозують майже по всіх областях. Невеликий локальний дощ може пройти ввечері у Донецькій і Луганській областях, а також у Криму.

Середня температура повітря коливатиметься від +24 до +31 градуса. Найсвіжіше буде у Криму – +24...+26 градусів, на Донбасі й Запоріжжі – +25...+27 градусів. Найвищі позначки на термометрах фіксуватимуть на Львівщині, Прикарпатті, Закарпатті, Буковині, Чернігівщині, Житомирщині, Миколаївщині та Харківщині – +29...+31 градус.

Суттєвих поривів вітру теж не очікують – до 3 – 8 метрів за секунду.

У Києві та області буде +29...+31 градус, дутиме легкий західний вітер.

Погода в містах України на 15 серпня

Ужгород – +29...+31

Львів – +29...+31

Івано-Франківськ – +29...+31

Тернопіль – +28...+30

Чернівці – +29...+31

Хмельницький – +28...+30

Луцьк – +27...+29

Рівне – +28...+30

Житомир – +29...+31

Вінниця – +27...+29

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +28...+30

Сімферополь – +24...+26

Кропивницький – +27...+29

Черкаси – +28...+30

Чернігів – +29...+31

Суми – +28...+30

Полтава – +28...+30

Дніпро – +28...+30

Запоріжжя – +25...+27

Донецьк – +25...+27

Луганськ – +25...+27

Харків – +29...+31

Київ – +29...+31



Погода в Україні 15 серпня / Карта Укргідрометцентру