Небольшие дожди в части областей и тепло до +20: погода в Украине на 15 апреля

Прогноз погоды в Украине на вторник, 15 апреля, обещает принести по областям тепло. В то же время в части регионов возможны небольшие дожди.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

К теме Будут ли еще заморозки и снег, когда придет потепление до +25 градусов: прогноз погоды на неделю

Что известно о погоде на 15 апреля

Синоптики рассказали, что по всей Украине ожидается переменная облачность. В целом по областям будет без осадков, только на Закарпатье и Прикарпатье ожидают небольшой дождь.

Ветер в этот день будет южный или юго-восточный со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Прогнозируется, что ночные температуры по всему региону будут колебаться от +1 до +6 градусов. В южных, восточных и центральных областях ожидаются заморозки на поверхности почвы до 0 – -3 градусов мороза.

Днем ожидается повышение температуры до +15 – +20 градусов, в то время, как на Закарпатье и в регионах на побережье морей будут наблюдаться более мягкие условия с максимумами от +10 до +15 градусов.

В Киеве также ожидается переменная облачность, без осадков. Температура в столице ночью прогнозируется на уровне +4 – +6 градусов, днем – +16 – +18 градусов.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +16...+18;

Ужгород +12...+14;

Львов +17...+19;

Ивано-Франковск +12...+14;

Тернополь +15...+17;

Черновцы +12...+14;

Хмельницкий +15...+17;

Луцк +17...+19;

Ровно +16...+18;

Житомир +16...+18;

Винница +15...+17;

Одесса +17...+19;

Николаев +17...+19;

Херсон +17...+19;

Симферополь +15...+17;

Кропивницкий +17...+19;

Черкассы +17...+19;

Чернигов +17...+19;

Сумы +17...+19;

Полтава +16...+18;

Днепр +16...+18;

Запорожье +17...+19;

Донецк +17...+19;

Луганск +18...+20;

Харьков +17...+19.



Прогноз погоды на 15 апреля / Карта Укргидрометцентра