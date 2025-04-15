Небольшие дожди в части областей и тепло до +20: погода в Украине на 15 апреля
Прогноз погоды в Украине на вторник, 15 апреля, обещает принести по областям тепло. В то же время в части регионов возможны небольшие дожди.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Что известно о погоде на 15 апреля
Синоптики рассказали, что по всей Украине ожидается переменная облачность. В целом по областям будет без осадков, только на Закарпатье и Прикарпатье ожидают небольшой дождь.
Ветер в этот день будет южный или юго-восточный со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
Прогнозируется, что ночные температуры по всему региону будут колебаться от +1 до +6 градусов. В южных, восточных и центральных областях ожидаются заморозки на поверхности почвы до 0 – -3 градусов мороза.
Днем ожидается повышение температуры до +15 – +20 градусов, в то время, как на Закарпатье и в регионах на побережье морей будут наблюдаться более мягкие условия с максимумами от +10 до +15 градусов.
В Киеве также ожидается переменная облачность, без осадков. Температура в столице ночью прогнозируется на уровне +4 – +6 градусов, днем – +16 – +18 градусов.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +16...+18;
- Ужгород +12...+14;
- Львов +17...+19;
- Ивано-Франковск +12...+14;
- Тернополь +15...+17;
- Черновцы +12...+14;
- Хмельницкий +15...+17;
- Луцк +17...+19;
- Ровно +16...+18;
- Житомир +16...+18;
- Винница +15...+17;
- Одесса +17...+19;
- Николаев +17...+19;
- Херсон +17...+19;
- Симферополь +15...+17;
- Кропивницкий +17...+19;
- Черкассы +17...+19;
- Чернигов +17...+19;
- Сумы +17...+19;
- Полтава +16...+18;
- Днепр +16...+18;
- Запорожье +17...+19;
- Донецк +17...+19;
- Луганск +18...+20;
- Харьков +17...+19.