Прогноз погоды 16 июня
В среду, 16 июня, на всей территории Украины ожидают кратковременные дожди с грозами. Впрочем, температура днем поднимется до +24... +27 градусов.
Смотрите, как Машины плавали в воде: потоп парализовал улицы Николаева – фото, видео
Осадки синоптики прогнозируют на всей территории Украины, кроме Волыни. Здесь будет облачно с прояснением в течение ночи и дня.
Ночью температура опустится до +11... +13, несколько холоднее будет на Закарпатье – +10. Скорость ветра в течение дня достигнет 7 – 10 метров в секунду.
Как сообщает синоптик Наталья Диденко, в Карпатах "нуля" градусов и снега уже не будет. Впрочем, в горах ожидается лишь +8... +14 градусов, на высокогорье – +5... +11 градусов.
Штормовое предупреждение для Юга
В Укргидрометцентре объявили штормовое предупреждение для областей Юга. Днем некоторые регионы будут страдать от града и шквалов. Непогоды стоит ждать в:
- Херсонской
- Одесской
- Николаевской областях
- в Крыму.
Погода в городах Украины 16 июня:
Ужгород – 25... +27
Львов – +23... +25
Ивано-Франковск – +23... +25
Тернополь – +23... +25
Черновцы – +23... +25
Хмельницкий – +24... +26
Луцк – +23... +25
Ровно – +23... +25
Житомир – +24... +26
Винница – +24... +26
Одесса – +20... +22
Николаев – +22... +24
Херсон – +22... +24
Симферополь – +22... +24
Кропивницкий – +24... +26
Черкассы – +24... +26
Чернигов – +26... +28
Сумы – +24... +26
Полтава – 25... +27
Днепр – +24... +26
Запорожье – +24... +26
Донецк – +26... +28
Луганск – +27... +29
Харьков – 25... +27
Киев – +26... +28
Прогноз погоды на 16 июня / Скриншот с сайта Укргидрометцентра