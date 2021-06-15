Прогноз погоди 16 червня
У середу 16 червня на всій території України очікують на короткочасні дощі з грозами. Втім, температура вдень підніметься до +24...27 градусів.
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Опади синоптики прогнозують на усій території України, окрім Волині. Тут буде хмарно із проясненням протягом ночі і дня.
Уночі температура опуститься до +11...+13, дещо холодніше буде на Закарпатті – +10. Швидкість вітру протягом дня сягатиме 7 – 10 метрів за секунду.
Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, у Карпатах "нуля" градусів і снігу вже не буде. Втім, у горах очікується лише +8...+14 градусів, на високогір'ї – +5...+11 градусів.
Штормове попередження для Півдня
В Укргідрометцентрі оголосили штормове попередження для областей Півдня. Удень деякі регіони потерпатимуть від граду та шквалів. Негоди варто чекати у:
- Херсонській
- Одеській
- Миколаївській областях
- у Криму.
Погода в містах України 16 червня:
Ужгород – +25...+27
Львів – +23...+25
Івано-Франківськ – +23...+25
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +23...+25
Хмельницький – +24...+26
Луцьк – +23...+25
Рівне – +23...+25
Житомир – +24...+26
Вінниця – +24...+26
Одеса – +20...+22
Миколаїв – +22...+24
Херсон – +22...+24
Сімферополь – +22...+24
Кропивницький – +24...+26
Черкаси – +24...+26
Чернігів – +26...+28
Суми – +24...+26
Полтава – +25...+27
Дніпро – +24...+26
Запоріжжя – +24...+26
Донецьк – +26...+28
Луганськ – +27...+29
Харків – +25...+27
Київ – +26...+28
Прогноз погоди на 16 червня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру