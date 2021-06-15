Прогноз погоди 16 червня

У середу 16 червня на всій території України очікують на короткочасні дощі з грозами. Втім, температура вдень підніметься до +24...27 градусів.

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Опади синоптики прогнозують на усій території України, окрім Волині. Тут буде хмарно із проясненням протягом ночі і дня.

Уночі температура опуститься до +11...+13, дещо холодніше буде на Закарпатті – +10. Швидкість вітру протягом дня сягатиме 7 – 10 метрів за секунду.

Як повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, у Карпатах "нуля" градусів і снігу вже не буде. Втім, у горах очікується лише +8...+14 градусів, на високогір'ї – +5...+11 градусів.

Штормове попередження для Півдня

В Укргідрометцентрі оголосили штормове попередження для областей Півдня. Удень деякі регіони потерпатимуть від граду та шквалів. Негоди варто чекати у:

Херсонській

Одеській

Миколаївській областях

у Криму.

Погода в містах України 16 червня:

Ужгород – +25...+27

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +23...+25

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +23...+25

Хмельницький – +24...+26

Луцьк – +23...+25

Рівне – +23...+25

Житомир – +24...+26

Вінниця – +24...+26

Одеса – +20...+22

Миколаїв – +22...+24

Херсон – +22...+24

Сімферополь – +22...+24

Кропивницький – +24...+26

Черкаси – +24...+26

Чернігів – +26...+28

Суми – +24...+26

Полтава – +25...+27

Дніпро – +24...+26

Запоріжжя – +24...+26

Донецьк – +26...+28

Луганськ – +27...+29

Харків – +25...+27

Київ – +26...+28



Прогноз погоди на 16 червня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру