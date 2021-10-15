Солнце останется с нами: прогноз погоды на 16 октября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в субботу, 16 октября, будет солнечной и по-октябрьски теплой. Температура воздуха прогреется до +12...+16 градусов.
Теплее всего будет на Юге и Востоке. В частности, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях обещают до +16 градусов.
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Кроме того, столбики термометра поднимутся до +15 на Закарпатье.
В то же время холоднее всего будет на севере. В частности, на Черниговщине и Сумщине прогнозируют +11...+13 градусов. Также осенний холод посетит Одессу. Там обещают лишь +10...+12 градусов.
Жителям Запада также придется смириться с холодом. Температура воздуха там прогреется только до +11...+13 градусов.
В Киеве будет тепло. Синоптики прогнозируют, что в столице термометры покажут +12...+14 градусов.
Погода в городах Украины 16 октября
Ужгород – +13...+15
Львов – +11...+13
Ивано-Франковск – +12...+14
Тернополь – +12...+14
Черновцы – +11...+13
Хмельницкий – +12...+14
Луцк – +12...+14
Ровно – +12...+14
Житомир – +12...+14
Винница – +12...+14
Одесса – +10...+12
Николаев – +13...+15
Херсон – +14...+16
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +11...+13
Черкассы – +11...+13
Чернигов – +11...+13
Сумы – +11...+13
Полтава – +12...+14
Днепр – +12...+14
Запорожье – +14...+16
Донецк – +14...+16
Луганск – +13...+15
Харьков – +13...+15.
Киев – +12...+14