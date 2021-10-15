Солнце останется с нами: прогноз погоды на 16 октября

Погода в Украине в субботу, 16 октября, будет солнечной и по-октябрьски теплой. Температура воздуха прогреется до +12...+16 градусов.

Теплее всего будет на Юге и Востоке. В частности, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях обещают до +16 градусов.

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Кроме того, столбики термометра поднимутся до +15 на Закарпатье.

В то же время холоднее всего будет на севере. В частности, на Черниговщине и Сумщине прогнозируют +11...+13 градусов. Также осенний холод посетит Одессу. Там обещают лишь +10...+12 градусов.

Жителям Запада также придется смириться с холодом. Температура воздуха там прогреется только до +11...+13 градусов.

В Киеве будет тепло. Синоптики прогнозируют, что в столице термометры покажут +12...+14 градусов.

Погода в городах Украины 16 октября

Ужгород – +13...+15

Львов – +11...+13

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +12...+14

Черновцы – +11...+13

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +12...+14

Ровно – +12...+14

Житомир – +12...+14

Винница – +12...+14

Одесса – +10...+12

Николаев – +13...+15

Херсон – +14...+16

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +11...+13

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +11...+13

Сумы – +11...+13

Полтава – +12...+14

Днепр – +12...+14

Запорожье – +14...+16

Донецк – +14...+16

Луганск – +13...+15

Харьков – +13...+15.

Киев – +12...+14



Погода в Украине 16 октября / Фото Укргидрометцентра